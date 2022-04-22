Юрист: Уимблдон дискредитирует себя, отстраняя российских спортсменов

15:55 Автор: Мария Федорова

Решение организаторов Уимблдона (международный турнир по теннису) отстранить российских спортсменов от турнира незаконно с точки зрения международного спортивного права и продиктовано исключительно политическими мотивами. Об этом «360» заявил глава комиссии Ассоциации юристов России по спортивному праву Сергей Алексеев.

Ранее во вторник портал Sportico сообщил, что организаторы Уимблдона приняли решение отстранить вторую ракетку мира Даниила Медведева и остальных российских теннисистов от участия в турнире. Позднее газета The New York Times, ссылаясь на высокопоставленного чиновника, подтвердила информацию.

Отстранение спортсменов связали с началом спецоперации на Украине, но это никак не относится к миру соревнований, подчеркнул юрист. По его словам, опираясь на политическую ситуацию, организация сильно дискредитирует себя. Это нарушает основной принцип спорта, согласно которому любые политические распри должны проходить за пределами турниров. «Они (решения) с правовой точки зрения, с точки зрения международного спортивного права незаконны, являются необоснованными и продиктованы общей системой притеснения России», — объяснил Алексеев.

В частности, организаторы Уимблдонского турнира нарушили право теннисистов на занятие спортом, а именно на участие в спортивных мероприятиях наряду со спортсменами из других стран. Также был нарушен запрет на дискриминацию по национальному признаку. Помимо этого, российским спортсменам нанесли имиджевый, имущественный и репутационный урон, рассказал юрист.

Он также отметил, что Россия, вероятно, является первой страной, которая столкнулась с исключением из мира спорта из-за политической обстановки в мире.





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Ранее врач высшей категории по спортивной медицине Александр Резепов в беседе с «Царьградом» прокомментировал отказ Финской клиники, в которой проводят сложные операции и лечение спортивных травм, принять российских спортсменов. Он отметил, что этот отказ говорит об ущемлении прав по национальному признаку.

Врач подчеркнул, что лично с проявлениями русофобии не сталкивался. «Не могу ничего сказать про Финляндию, но коллеги из Испании или Германии достаточно открыты. Как только возникла эта ситуация, мы с ними сразу же обсудили все вопросы. И они сказали: если вы к нам приехали — не важно, как вы к нам добрались, то лечение вы получите в полном объеме», — заключил он.

#спорт #дискриминация

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