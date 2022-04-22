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Клиентов банков защитят от навязывания дополнительных инвестпродуктов

Клиентов банков защитят от навязывания дополнительных инвестпродуктов

13:08  Автор: Варвара Комарова



Кредитные организации будут обязаны сообщать клиентам о рисках инвестиционных продуктов и о том, что вложения не застрахованы государственной системой страхования вкладов. Это следует из Указания Банка России, опубликованного в пятницу на сайте регулятора.

Согласно документу, сотрудник банка будет должен говорить клиенту только то, что строго соответствует информации на бумаге. Как пояснили в пресс-службе ЦБ, с подменой одного финансового продукта другим чаще всего можно столкнуться в офисах банков, когда клиентов устно убеждают, что «инвестиционное страхование жизни или другой сложный продукт якобы так же надежны, как и вклад, и при этом выгоднее».

Предписания регулятора касаются ценных бумаг, производных финансовых инструментов, полисов страхования жизни с инвестиционной составляющей, индивидуальных пенсионных планов.

Ранее премьер-министр Михаил Мишустин на заседании президиума Правительственной комиссии по повышению устойчивости экономики в условиях санкций заявил, что российские банки будут обязаны раскрывать полную информацию о стоимости ипотечного кредита. Полное раскрытие всех услуг покажет людям реальную стоимость ипотеки, а банкам придется уже более открыто конкурировать друг с другом, чтобы привлечь заемщиков, пояснял глава Правительства.

Аксаков считает 2021 год одним из самых успешных для финансовой системы РФ




#банки #инвестиции


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# Экономика / Главные новости
По материалам: pnp.ru

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