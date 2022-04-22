Криштиану Роналду опубликовал первое фото с новорожденной дочерью

Вадим Карасев

Криштиану Роналду опубликовал в соцсетях первое семейное фото с новорожденной дочерью. Фотографию он выложил в инстаграме (принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской организацией). Дом, милый дом. Джио и наша малышка наконец-то вместе с нами. Мы хотим поблагодарить всех за добрые слова и поступки. Ваша поддержка очень важна, и мы все почувствовали любовь и уважение, которые вы испытываете к нашей семье. Пришло время быть благодарными за ту жизнь, которую мы только что приняли в этот мир, — написал он под фото.





Криштиану Роналду и Джорджина Родригес с детьми

Поклонники написали в комментариях под фото комплименты семье и слова поддержки, пожелав им оставаться сильными.

Ранее Криштиану Роналду и его возлюбленная Джорджина Родригес сообщили о трагедии — их новорожденный сын скончался во время родов. Футболиста и его семью поддержали поклонники, близкие и болельщики футбольных клубов. Твоя боль – наша боль, Криштиану. Желаем любви и силы тебе и твоей семье в это время, — говорится в официальном твиттере (заблокирован в России) клуба "Манчестер Юнайтед", за который играет Роналду.

А во время матча "Манчестер Юнайтед" против "Ливерпуля" который футболист был вынужден пропустить, устроили акцию в поддержку Роналду. На 7-й минуте матча фанаты поддержали Криштиану аплодисментами и спели песню You’ll Never Walk Alone в память об умершем новорожденном сыне футболиста. Один мир, один спорт, одна большая семья. Я и моя семья никогда не забудем ваш пример уважения и сострадания, — отреагировал на акцию Роналду.

Ксения Смирнова