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Лера Кудрявцева впала в депрессию из-за сложившейся ситуации

Лера Кудрявцева впала в депрессию из-за сложившейся ситуации
50-летняя ведущая Лера Кудрявцева призналась, что ее почти никто не может развеселить. Телеведущая призналась, что находится в подавленном состоянии. Только дочери телеведущей удается хоть немного поднять ей настроение. Из-за нестабильной ситуации в стране и мире многие россияне переживают стресс, испытывают беспокойство и тревогу. Ведущей передачи «Секрет на миллион» тоже сложно сохранять спокойствие и позитивное мышление. По словам Леры, она – профессиональный слушатель и наблюдатель. «Слушаю, слушаю, наблюдаю и опять слушаю. Всех. И ваших, и наших. Хотя нет ваших и нет наших. Есть просто люди, человеки», — заявила Кудрявцева.
Лера Кудрявцева с дочерью - фото из архива z-aya.ru - ««Instagram» запрещённая организация на территории РФ» Звезда сериала «Улицы разбитых фонарей» отметила, что стала больше молчать и думать, хотя разум уже не способен воспринимать информацию. «Совсем недавно говорила, что меня нечем удивить уже. Ха-ха-ха (истеричное). Удивляюсь каждому дню, удивляюсь людям, речам, поступкам», — сообщила жена хоккеиста Игоря Макарова. Лера призналась, что только трехлетняя дочь Маша может хоть немного поднять ей настроение.  «Я очень хочу не потерять себя и каждое утро прислушиваюсь к себе «что я чувствую?» Спасибо Машке, благодаря ей я хоть иногда криво улыбаюсь», — рассказала Кудрявцева. Телеведущую поддержала ее близкая подруга, 62-летняя Лариса Гузеева. «Моя девочка родная», — ласково написала звезда фильма «Жестокий романс». Ведущая передачи «Давай поженимся!» сейчас почти не выходит на связь. Ее передачу сняли с эфира.
# Шоу-бизнес
По материалам: z-aya

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