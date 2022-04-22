Льготы нотариата для беженцев с Донбасса превысили сумму в 10 миллионов рублей

10:00 Автор: Мария Мещерякова

Почти 11 миллионов рублей суммарно смогли сэкономить беженцы из Донецкой и Луганской народных республик при обращении за помощью к российским нотариусам. Всего с применением дополнительной льготы, инициированной нотариатом в конце февраля этого года, совершено уже почти 22 тысячи нотариальных действий в 61 субъекте РФ, сообщают в Федеральной нотариальной палате.

Практика последних двух месяцев показала, что чаще всего лица, покинувшие территорию Донбасса в экстренном порядке, обращаются к нотариусам за свидетельствованием верности копий документов, верности их перевода, удостоверением согласий и доверенностей. При совершении этих и других социально значимых нотариальных действий нотариусы России не взимают с беженцев из ДНР и ЛНР плату за услуги правового и технического характера. Стоимость этой работы возмещается им Федеральной нотариальной палатой из суммы членских взносов, которые регулярно отчисляются всеми нотариусами страны.

В ФНП отмечают, что поток заявителей — граждан ДНР и ЛНР — в нотариальные конторы постоянно растет. Более того, в ряде случаев нотариусы по собственной инициативе и уже без последующего возмещения применяют указанную льготу и в отношении беженцев из различных областей Украины. Растет и сумма предоставляемых льгот — сейчас только за неделю она достигает отметки в четыре миллиона рублей.

«Являясь социально ответственным институтом, нотариат России в рамках своей компетенции делает все возможное, чтобы обеспечить доступ к квалифицированной юридической помощи не только граждан РФ, но и людей, вынужденных искать убежища на территории нашей страны», — отмечает президент ФНП Константин Корсик.

Освобождение беженцев из ДНР и ЛНР от платы за услуги правового и технического характера — это лишь одна из широкого перечня льгот, которые сегодня предоставляют российские нотариусы. По заявлению ФНП, в среднем за год нотариусы предоставляют льготы на сумму более 2,5 миллиарда рублей. При этом число нотариальных действий, предоставленных по льготному тарифу, постоянно растет. Так, за прошлый год эта цифра составила более 2,7 миллиона действий и превысила показатель 2020 года на 11 процентов.

Несмотря на то что объем предоставляемых нотариусами льгот непрерывно возрастает и нотариат не получает никакого финансирования из госбюджета, стоимость нотариальных действий практически не меняется и остается доступной для всех категорий населения. Так, в 2022 году обращение к нотариусу в среднем по стране стало дороже только на один процент. Причем в восьми регионах средняя стоимость нотариального действия не изменилась вообще, а в 28 субъектах РФ, напротив, понизилась.

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Важно отметить, что по собственной инициативе нотариат вправе менять размер стоимости совершения нотариальных действий только в части платы за услуги правового и технического характера. Размеры этой платы отличаются в зависимости от региона и рассчитываются исходя из его социально-экономических показателей на тот или иной календарный год — величины прожиточного минимума в субъекте РФ, уровня спроса на нотариальные действия и других коэффициентов. Вторая составляющая стоимости — нотариальный тариф — устанавливается законодателем. Несмотря на инфляцию и прочие экономические факторы, последние десятилетия эти тарифы никак не индексировались.

В свою очередь, повышение размеров оплаты услуг правового и технического характера чаще всего имеет точечный, корректирующий характер для отдельных нотариальных действий, стои­мость которых ранее вообще не менялась несколько лет, поясняют в ФНП.

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