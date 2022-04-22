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Максим Галкин пользуется популярностью в Израиле

Максим Галкин пользуется популярностью в Израиле
Билеты на концерты артиста Максима Галкина все раскуплены. Муж примадонны отечественной эстрады Аллы Пугачевой, телеведущий и юморист Максим Галкин, судя по всему, сможет собрать аншлаги на своих израильских концертах. На данный момент билеты через сайт можно приобрести только на два его концерта. Речь идет о выступлении 7 июня в Иерусалиме в зале «Генри Краун» и 10 июня в Тель-Авивском университете. Правда, возможно, что билеты есть еще в кассах тех мест, где будет выступать Галкин.
Максим Галкин - фото из архива z-aya.ru - ««Instagram» запрещённая организация на территории РФ» Напомним, что Максим Галкин почти два месяца назад покинул Россию вместе со своей семьей. Он обосновался в Израиле, в курортном городке Кесария. Не так давно Максим Галкин выходил на связь с почитателями своего таланта. Он отмечал, что про него пишут в Сети много неправды. При этом Максим Галкин не стеснялся в выражениях и, к примеру, назвал журналистов слепыми лошадьми.
# Шоу-бизнес
По материалам: z-aya

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