Минобороны РФ сообщило о взятии арсенала ВСУ в Харьковской области

Тема: Военная операция на Украине

19:38 Автор: Руслан Грудцинов

Специалисты инженерных войск Вооруженных сил РФ взяли под контроль брошенный Вооруженными силами Украины (ВСУ) арсенал в Харьковской области с тысячами тонн боеприпасов. Об этом сообщило министерство обороны России в своем Telegram-канале.

В арсенале площадью несколько сот гектар хранилось большое количество боеприпасов к ствольной артиллерии, минометам, системам залпового огня и вооружения ПВО, сообщили в Минобороны. Кроме того, на складах обнаружены боеприпасы к системам залпового огня с кассетными боевыми частями, которыми украинские военные обстреливали жилые районы населенных пунктов, отмечается в сообщении. В ангарах складированы боеприпасы, мины и снаряды советского и западного производства.

Ранее 22 апреля Минобороны РФ сообщило о поражении 58 военных объектов Украины за минувшие сутки. Кроме того, сбиты 7 беспилотников и находившаяся в воздухе тактическая ракета «Точка-У».

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