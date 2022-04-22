Мотивирующие цитаты для Стрельцов

Вадим Карасев

Стрельцы — одни из самых успешных людей. Это касается как амурной сферы, так и работы, бизнеса, увлечений. Даже у них порой пропадает энтузиазм и желание двигаться вперед. Приведенные в этой статье цитаты помогут им воспрянуть духом.

У каждого Знака Зодиака своя мотивация. У всех есть нечто, что заставляет нас двигаться вперед, но далеко не у всех получает поддерживать этот внутренний огонь. Вдохновляющие фразы известных людей могут этот огонь заставить гореть с новой силой.

«Если ты хочешь возвыситься, помоги возвыситься кому-нибудь другому». Стрельцам свойственно быть эгоистами, но закон Вселенной указывают нам на то, что нужно помогать друзьям и близким. Когда мы помогаем кому-то решить проблему или добиться успеха в какой-то сфере, это вдохновляет сильнее, чем тысяча сильных слов.

«Два дня в твоей жизни самые важные: день, когда ты родился и день, когда понял, зачем». Стрельцы без цели и без осознания своего высшего предназначения — заурядные люди. Первое, что требуется понять представителям данного Знака — зачем они родились. Они без особого труда смогут найти свое призвание, если будут искать его каждый день своей жизни.

«Деньги сильному и мудрому человеку не нужны. Успех — это если утром встаешь, вечером ложишься, а в промежутке занимаешься тем, чем хочешь». Стрельцы в погоне за деньгами могут заниматься тем, что они вовсе не любят. Так они тратят свою жизнь попусту. Самый лучший способ стать счастливее — это делать то, что хочется делать больше всего на свете. Раздражающая работа — это бремя, которое может любого из нас превратить в блеклую тень самого себя.

«Будьте любопытны: те, кто задают много вопросов, как правило, самые успешные». Стрельцы время от времени боятся задавать вопросы и проявлять интерес, признавая других людей более умными. Нужно учиться у своих знакомых, друзей и близких. Если есть что-то неизведанное и интересное, нужно интересоваться этим. Если бояться признавать свою несостоятельность и не задавать вопросов, можно остановиться в развитии. Стрельцы, которые не боятся это делать, на порядок успешнее остальных.

Мать Тереза как-то сказала: «Добрые слова могут быть короткими и простыми, но эхо от них просто бесконечно». Стрельцам нужно как можно чаще говорить что-то светлое и хорошее тем, кого они любят. К сожалению, у этих людей часто бывает наоборот. Они настолько сильно погружаются в работу и дела, что забывают о необходимости говорить друзьям и близким что-то приятное.

«Неважно, откуда вы. Важно только то, куда вы направляетесь». Стрельцы не должны забывать, что их происхождение, национальность или пол не должны мешать им добиваться успеха. Люди могут говорить все, что им вздумается. Единственное, что имеет какое-то значение — ваша цель и ваша мотивация.

«Достижение успеха нельзя завершить. Это непрерывный процесс». Стрельцам очень хочется сделать нечто такое, что сделало бы их успешными навсегда, однако, это несбыточная мечта. Если хочется оставаться на Олимпе вечно, придется всегда стремиться к чему-то новому.

«Нужно отказаться от того, кем вы были, чтобы стать тем, кем вы хотите быть». Стрельцы боятся метаморфоз. Им кажется, что становление успеха всегда базируется на прошлом опыте и знаниях, но порой нам нужно отказаться от того, во что мы верили, чтоб стать более совершенной версией себя. Если Стрельцы хотят стать лучше, им необходимо забыть о том, кем они были до этого. Тут работает закон замещения Вселенной. Новое приходит на место старого. Одновременного существования этих двух состояний не бывает.