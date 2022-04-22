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"Мы разворачиваемся в сторону Востока". Владелица KM20 Ольга Карпуть рассказала Spletnik, что остается в России и будет развивать бизнес

"Мы разворачиваемся в сторону Востока". Владелица KM20 Ольга Карпуть рассказала Spletnik, что остается в России и будет развивать бизнес

После введения санкций из-за конфликта на Украине Россию покинули мировые люксовые бренды одежды. В переписке со Spletnik Ольга Карпуть, одна из главных модных икон столичной тусовки и владелица концепт-стора KM20, заверила, что остается в России, рассказала о своем видении "культуры отмены" и пообещала "взять на карандаш" корейские и японские бренды.

О закупках новых коллекций у западных брендов

Сезон весна-лето уже на рейлах или в пути. Что касается следующих коллекций, то с ними сложнее: большинство брендов заказы не отменяют, но и никаких гарантий пока не дают. Увидим ли мы на наших клиентах в новом сезоне Jacquemus — открытый вопрос. Дело здесь не только в том, что очередной дизайнер, сидя в Париже и листая Le Mond, боится подмочить репутацию своим сотрудничеством с "агрессорами". На уровне закона запретили вести дела с компаниями, которые базируются в России.

В основном мы работаем с независимыми брендами, которые получают финансовую поддержку от палаты моды. Fédération Française Industrie Vêtement — довольно консервативная институция, там прямым текстом рекомендуют воздержаться от работы с российскими компаниями. Бренды, которые входят в организацию, рискуют напороться на штраф 30 тысяч евро. Сейчас все заморозились в осторожной надежде на позитивную динамику.

О будущем светской Москвы

Конечно, прежний светский формат с тремя ужинами за один вечер сегодня звучит как нечто за гранью возможного. Но люди сейчас еще острее, чем раньше, нуждаются в общении как в форме психотерапии. Все стали встречаться в более камерной обстановке, активнее созваниваться и делиться "кружочками" в Telegram. Только на днях открылась веранда КМ20, а бронь уже забита на несколько дней вперед. Значит, возрождается жанр разговоров на кухне, выходы в люди становятся менее праздными, но более осознанными: ювелирные презентации и вернисажи сменили дни рождения — праздновать их не перестали.


Ольга Карпуть

О возвращении западных брендов и скандале с Chanel

Я думаю, на этот вопрос [вернутся ли бренды] не в силах ответить ни один астролог. Конечно, русофобия стала мейнстримом и, что скрывать, модной повесткой. Взять те же профессиональные мировые СМИ: авторитетное фэшн-издание Business of Fashion обычно обходило стороной международные конфликты и не акцентировало на них внимания. Теперь там выдают одну статью за другой на самую трафикоемкую тему. Вгрызаются в любую кость — нелепый кейс с Chanel стал почему-то для них предметом глубокой аналитики и поводом для шейминга.

О смысле "культуры отмены"

Смысл наверняка есть, иначе эта так называемая "культура" не насаждалась бы столь рьяно. Возникает вопрос: кто ее бенефициары? Я их еще не встречала. Крестовый поход против россиян я сначала воспринимала болезненно. Теперь все это доведено до абсурда и вызывает скорее лишь недоумение.

О спросе на модную одежду и корректировке цен

Спрос никак не изменился и никуда не делся — начали меняться потребительские привычки. Конечно, об очередях у касс говорить не приходится, но и глобального оттока тоже не случилось. Перепотребление, о котором говорят еще со времен начала пандемии, сейчас кажется наиболее действительным, реальным. Люди стремятся жить нормальной жизнью, удовлетворять базовые потребности, насколько это возможно в нынешних условиях.

Пока все происходит по старой схеме, расчеты ведутся в евро. Учитывая усложняющуюся логистику, корректировки неизбежны. Я надеюсь, они не окажутся драматическими. Мы готовы оптимизировать ее за счет маржи.

О планах развития KM20

Мы постепенно разворачиваемся в сторону Востока. Например, корейские и японские бренды, за чьим развитием мы давно следили, сейчас у нас на карандаше. Я верю в закон сохранения энергии: где убыло, там и прибыло. Мы уже встречаемся с классными российскими брендами, чье видение совпадает с нашим. В кризис люди не перестают инвестировать в качественные вещи, ведь мода — это про эмоции, необходимые для поддержания уровня жизни. Я искренне верила, что наша индустрия — про инклюзивность и объединение, но в современных реалиях все больше подтверждений тому, что это — большая иллюзия.


О возможности представить в KM20 украинских дизайнеров

Я никогда не выбирала бренды по национальному признаку, главный критерий — всегда талант. Что касается украинских брендов, с 2019 года продажа и ввоз официально запрещены законодательством.

О перспективах российских дизайнеров

Перспективы довольно туманные. Сейчас многим российским дизайнерам пророчат, что они будут срезать со своих коллекций бирки Made in Moscow. Менять страну регистрации бизнеса, отказываться от кириллицы, местного производства, полностью перевозить офисы в Европу? Не думаю, что это вариант для большинства.

Внутри страны будем расти, я думаю. Плюс актуален вопрос развития на Восток. Китай, Корея могут стать перспективными рынками.

Тем не менее на днях певица Граймс выложила в Instagram лук от Никиты Чекрыгина (основатель бренда CH4RM. — Прим. ред.), а Big Sean на Coachella выступал в брюках Red September. Хочется, верить, что мода все-таки про объединение, добро, красоту для всех.


Граймс в топе Ch4rm в съемке для журнала The Travel Almanac
Big Sean в джинсах Red September на Coachella

Об актуальности инвестиций в модные вещи

Если смотреть на перспективы рынка ресейла и перепродаж дизайнерских вещей, мне кажется, что в России для него откроется второе дыхание. Так что инвестиции в знаковые вещи вполне могут стать прибыльными. Я делала бы ставку на дизайнеров КМ20, как иначе.


Надя Бесчетникова
# Шоу-бизнес
По материалам: spletnik.ru

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