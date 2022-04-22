Новый трейлер Two Point Campus рассказывает об уроках магии

Вадим Карасев





Издательство SEGA сегодня представило новое видео по игре Two Point Campus, которое представляет курс Wizardry. Как можно понять из названия, это курс магии и волшебства. Разработчики отмечают, что в рамках этого курса «ученики могут варить таинственные зелья, управлять хрустальным шаром, чтобы открыть свое будущее, или, может быть, получить тыкву вместо головы». Этот курс лишь один из немногих, которые ждут игроков в Two Point Campus.

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Напомним, что недавно разработчики перенесли дату релиза Two Point Campus с мая на 9 августа. Проект сразу после релиза на Xbox One, Xbox Series X | S и PC будет доступен в подписке Game Pass.