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Оксана Самойлова зарабатывает миллиарды на своем бизнесе

Оксана Самойлова зарабатывает миллиарды на своем бизнесе
Модель Оксана Самойлова организовала прибыльный бизнес. Бизнесвумен и рэпер Джиган в начале весны покинули Россию и перебрались в ОАЭ. Сейчас звездное семейство живет на вилле в Дубае, за аренду которой платит внушительную сумму. Однако у многих возникает резонный вопрос, откуда у супругов деньги на столь шикарный особняк, ведь после закрытия на территории России популярной соцсети, Оксана больше не может зарабатывать там миллионы, да и у Джигана пока нет концертов. Но оказалось, что жена рэпера добилась успеха не только как блогер. Судя по данным, появившимся в открытых источниках, Самолова смогла создать успешный бизнес, и теперь он приносит ей миллионы. Речь про косметический бренд Оксаны Sammy Beauty. Верится с трудом, но, несмотря на то, что в прошлом году с этой маркой было связано немало скандалов из-за жалоб потребителей, ее продажи только растут, и за минувший год жена Джигана заработала один миллиард рублей, из которых чистой прибыли — 472 миллиона.
Оксана Самойлова с мужем и сыном - фото из архива z-aya.ru - ««Instagram» запрещённая организация на территории РФ» Правда, развитием бренда Самойлова занимается не в одиночку – у нее есть бизнеспартнер Марина Назарова. Известно, что эта предпринимательница успела набить руку в выпуске косметики. Так, лицом ее другой марки является Анастасия Решетова, а еще Марина собирается продвинуть на рынок уходовые средства от Егора Крида. Прибыль Самойлова делит с Назаровой пополам, так что в итоге ей насчет за прошлый год поступило 235 миллионов рублей или 3 миллиона долларов, что вполне достаточно для безбедной жизни в Эмиратах или Израиле, где, по слухам, Джиган сейчас оформляет гражданство, пишет Super.
# Шоу-бизнес
По материалам: z-aya

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