OnlyFans прекратил выплаты авторам контента из России

Учётные записи и платежи российских создателей контента «временно приостановлены» платформой.Платформа, популяризированная и в основном используемая создателями контента для взрослых, заявила, что «больше не может должным образом служить российскому творческому сообществу» из-за ситуации на Украине.OnlyFans — это бизнес в первую очередь для создателей. За последние несколько месяцев мы рассмотрели несколько вариантов продолжения предоставления наших услуг пострадавшим авторам. Однако из-за дальнейшего ужесточения ограничений на платежи в Россию и из России OnlyFans больше не может должным образом обслуживать наше российское сообщество авторов.Ещё в конце февраля сервис OnlyFans заблокировал доступ к платформе создателям контента из России. Вскоре после этого представители компании заявили, что решили проблему. Теперь OnlyFans снова изменил политику.