Отар Кушанашвили прошелся по Лере Кудрявцевой

51-летний журналист Отар Кушанашвили высказался об отношениях с Лерой Кудрявцевой. Отар признался, что в шоу-бизнесе его бесят лицемерие и ханжество, которых с годами становится всё больше. Журналист считает, что нет артиста, которого он мог бы назвать нормальным человеком на сцене и за кулисами. Кушанашвили крайне резко высказался о 50-летней Лере Кудрявцевой, с которой ранее вместе работал на телевидении. «Шалавка, раздевшая догола хоккеиста!» — заявил скандальный телеведущий (Лера замужем за хоккеистом Игорем Макаровым. — Прим. ред.). При этом журналист отметил, что через многое прошел вместе с Кудрявцевой и якобы относится к коллеге как к сестре. «Я хотел ее уложить, но потом подумал, что нам работать изо дня в день», — с иронией заявил Кушанашвили.Лера Кудрявцева - фото из архива z-aya.ru - ««Instagram» запрещённая организация на территории РФ» Ранее Кудрявцева заявила, что Отар ее предал. Шоумен признался, что действительно была некрасивая ситуация, и Лера имеет право думать, что он поступил нехорошо. «Была угроза лишиться жизни, я сберег себя для детей. Вы не знаете ее тогдашнего парня. Он приезжал с пистолетом. Я выбирал между Лерой и детьми. Да, потом я попросил прощения, мы обнялись. Она мне важна и дорога», — сказал журналист. Ведущая передачи «Звезды сошлись» обижается, когда Отар называет выдумкой ее роман с Сергеем Лазаревым. «Мы знаем, что это были суррогатные отношения. Они несовместимы», — высказался телеведущий.