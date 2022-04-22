Отару Кушанашвили мужчина предлагал секс за деньги

Журналист Отару Кушанашвили признался, что тогда у него не было денег. Отар также прокомментировал бой с Никитой Джигурдой, в котором проиграл. Журналист объяснил, что согласился на это ради денег. Он заверил, что ему заплатили 17 миллионов рублей наличными.Отару Кушанашвили - фото из архива z-aya.ru - ««Instagram» запрещённая организация на территории РФ» Телеведущий также признался, что не раз получал предложения вступить в интимную связь за деньги, в том числе от мужчин. Кушанашвили вспоминает об этом с юмором. «Хорошие деньги предлагал высокопоставленный чиновник. Разумеется, я послал его. Но с каждым днем, становясь беднее, я всё больше колебался. Сидел дома и думал: «Отдался бы я ему, почему я такой принципиальный? Почему для меня это невозможно?» Мимо проходила старшая дочь и сказала: «Вот и я задаюсь этим вопросом каждый день». Это было очень смешно», — рассказал Отар.