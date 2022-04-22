Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » Экономика » Пайкин предложил запретить устанавливать цену контракта в России в привязке к валюте

Пайкин предложил запретить устанавливать цену контракта в России в привязке к валюте

Пайкин предложил запретить устанавливать цену контракта в России в привязке к валюте

17:08  Автор: Руслан Грудцинов


Законопроект: № 112181-8



В Госдуму внесен законопроект, предусматривающий запрет на оплату рублевых денежных обязательств в сумме, эквивалентной им в иностранной валюте. Документ опубликован в электронной базе Госдумы. Автором инициативы выступил депутат Борис Пайкин (ЛДПР).

Законопроект разработан для повышения устойчивости российской экономики в условиях санкций и направлен на отказ от использования иностранных валют, а также на запрет установления цены контракта или договора в привязке к иностранным валютам, применяемым внутри страны, говорится в пояснительной записке. Действие документа не будет распространяться на международные контракты.

23 марта Президент России Владимир Путин на совещании с Правительством заявил, что недружественные страны должны расплачиваться рублями за российские товары, в частности за газ, а не долларами и евро. После заморозки золотовалютных резервов Банка России эти валюты себя скомпрометировали, отметил президент. Некоторые европейские страны, например, Венгрия, согласились перейти на рублевые расчеты при оплате российских энергоресурсов. Большинство западных государств заявили, что оплата в рублях станет нарушением заключенных контрактов.

Читайте также:

• ЦБ в 2023 году планирует запустить реальные расчеты с цифровым рублем • Сергей Рябухин: Доллар стал оружием

 

 



#деньги

Ещё материалы: Борис Пайкин


20
# Экономика / Главные новости
По материалам: pnp.ru

Последние новости

OnlyFans прекратил выплаты авторам контента из России
OnlyFans прекратил выплаты авторам контента из России
Сыну Дмитрия Марьянова выплатили огромную сумму за смерть отца
Сыну Дмитрия Марьянова выплатили огромную сумму за смерть отца
Оксана Самойлова зарабатывает миллиарды на своем бизнесе
Оксана Самойлова зарабатывает миллиарды на своем бизнесе
Тина Кунаки и Венсан Кассель проводят время в Венеции
Тина Кунаки и Венсан Кассель проводят время в Венеции
Borderlands 3 все-таки получит полный кроссплатформенный мультиплеер
Borderlands 3 все-таки получит полный кроссплатформенный мультиплеер
World of Warcraft не стоит ждать на консолях Xbox — разработчики опровергают слухи
World of Warcraft не стоит ждать на консолях Xbox — разработчики
"Мы разворачиваемся в сторону Востока". Владелица KM20 Ольга Карпуть рассказала Spletnik, что остается в России и будет развивать бизнес
"Мы разворачиваемся в сторону Востока". Владелица KM20
Анонсировали продолжение Tales from the Borderlands, студия Telltale не участвует в разработке
Анонсировали продолжение Tales from the Borderlands, студия Telltale
Филипп Киркоров рассказал о цирке с Аллой Пугачевой
Филипп Киркоров рассказал о цирке с Аллой Пугачевой
Лера Кудрявцева впала в депрессию из-за сложившейся ситуации
Лера Кудрявцева впала в депрессию из-за сложившейся ситуации
Сборник классических платформеров Klonoa Phantasy Reverie Series выйдет на Xbox в июле
Сборник классических платформеров Klonoa Phantasy Reverie Series
Ubisoft отключает серверы сразу 10 игр с Xbox 360, в том числе игр по совместимости
Ubisoft отключает серверы сразу 10 игр с Xbox 360, в том числе игр по

Топ на сегодня

Долгожданная игра Roller Champions от Ubisoft «ушла на золото»
Долгожданная игра Roller Champions от Ubisoft «ушла на золото»
Первый Quake получает обновление на Xbox с новым контентом
Первый Quake получает обновление на Xbox с новым контентом
Версия Sherlock Holmes Chapter One для Xbox One отложена на неопределенный срок
Версия Sherlock Holmes Chapter One для Xbox One отложена на
Наталья Подольская показала, как готовится к Пасхе
Наталья Подольская показала, как готовится к Пасхе
Отар Кушанашвили рассказал о ссоре с Аллой Пугачевой
Отар Кушанашвили рассказал о ссоре с Аллой Пугачевой

Еще по теме

В Думе предложили не брать россиян с вторым гражданством в ЦБ и СМИ
Кабмин предложил бороться с террористами по краткосрочному контракту
В Думу внесли законопроект о штрафах за задержку распределения бюджетных средств
Детям чиновников предложили запретить учебу за рубежом