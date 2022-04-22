Пайкин предложил запретить устанавливать цену контракта в России в привязке к валюте

17:08 Автор: Руслан Грудцинов

Законопроект: № 112181-8

В Госдуму внесен законопроект, предусматривающий запрет на оплату рублевых денежных обязательств в сумме, эквивалентной им в иностранной валюте. Документ опубликован в электронной базе Госдумы. Автором инициативы выступил депутат Борис Пайкин (ЛДПР).

Законопроект разработан для повышения устойчивости российской экономики в условиях санкций и направлен на отказ от использования иностранных валют, а также на запрет установления цены контракта или договора в привязке к иностранным валютам, применяемым внутри страны, говорится в пояснительной записке. Действие документа не будет распространяться на международные контракты.

23 марта Президент России Владимир Путин на совещании с Правительством заявил, что недружественные страны должны расплачиваться рублями за российские товары, в частности за газ, а не долларами и евро. После заморозки золотовалютных резервов Банка России эти валюты себя скомпрометировали, отметил президент. Некоторые европейские страны, например, Венгрия, согласились перейти на рублевые расчеты при оплате российских энергоресурсов. Большинство западных государств заявили, что оплата в рублях станет нарушением заключенных контрактов.

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