Помолодевший Максим Галкин сообщил, что у него полный аншлаг в Израиле

Шоумен Максим Галкин вышел на связь и анонсировал два дополнительных концерта, так как на остальные все билеты уже проданы. На то, чтобы построить новую прекрасную жизнь в Кесарии Алле Пугачевой и Максиму Галкину понадобилось всего два месяца. За это время звездные супруги успели купить дом и придумать, как будут зарабатывать деньги. Роль главного кормильца семьи по-прежнему осталась за Галкиным. Еще в начале апреля он анонсировал большой концертный тур по Израилю. Минимальная цена билетов — 224 шекеля. По нынешнему курсу это примерно 5300 рублей. Прокатчики отнеслись к идее Галкина выступить в Израиле скептически. В один голос предрекали: места не продадутся, залы будут полупустыми. Однако, в Израиле Галкин оказался не менее востребован, чем в России. Настолько, что билеты разлетелись как горячие пирожки. Как только стало понятно — такими темпами мест для всех желающих попасть на концерты Максима Галкина просто не останется, он тут же вышел на связь и поспешил всех успокоить. Артист заявил: паниковать не стоит и анонсировал сразу два дополнительных концерта. В Тель-Авиве и в Хайфе.Максим Галкин в Израиле «Дорогие мои израильские зрители, я с нетерпением жду нашей встречи в июне месяце. Уже через полтора месяца начнется мой большой концертный тур с новой программой по городам Израиля. Спасибо вам за такую зрительскую верность.Я вижу, как раскупаются билеты, а это уже 13-й мой концертный тур по Израилю за последние 20 с лишним лет. Ранее мы уже объявляли дополнительные концерты, но на них уже тоже проданы билеты. И так как на вот эти объявленные 9 концертов билетов не осталось, то мы решили объявить еще дополнительные концерты», — рассказал артист в социальных сетях. Одним видео он убил сразу двух зайцев — и концерты анонсировал, и показал, каким посвежевшим и помолодевшим выглядит после переезда. Обращение к фанатам Галкин записал сразу после тренировки. Артист неоднократно говорил, что просто обожает велосипедный спорт и как только выдается свободная минутка — рассекает по лесным тропинкам неподалеку от особняка в поселке Грязь. Теперь свое хобби шоумен «увез» в Израиль и занятия не бросил.