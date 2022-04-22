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Продажи Dying Light 2 сейчас в 4 раза меньше, чем у первой части

Продажи Dying Light 2 сейчас в 4 раза меньше, чем у первой части


Разработчики из Techland поделились цифрами продаж Dying Light и Dying Light 2. Напомним, что первая часть вышла в 2015 году, а вторая появилась в феврале этого года.

Порталу GamesRadar студия Techland рассказала, что показателя в 5 миллионов проданных копий игра Dying Light 2 достигла через 24 дня после релиза (примерно, к концу марта). Сколько копий игры продано к текущему моменту — неизвестно, но разработчики отмечают, что проект продолжает успешно продаваться. Стоит сказать, что в апреле в ТОП-10 Steam по выручке игра Dying Light 2 ни разу за 3 недели не появлялась.

Что касается первой игры серии Dying Light, которая вышла еще в 2015 году, ее продажи уже преодолели 20 миллионов копий. Недавно разработчики выпустили оптимизацию проекта под новые консоли.

Напомним, что в апреле Dying Light 2 должна получить крупное обновление с режимом «Новая игра+».

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По материалам: newxboxone

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