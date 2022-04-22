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Пугачевой и Галкину сделали предложение в Израиле

Пугачевой и Галкину сделали предложение в Израиле
Певица Алла Пугачева и шоумен Максим Галкин получили предложение вести реалити-шоу в Израиле. Звездной паре предложили вести реалити-шоу в Израиле. Об этом пишет «Комсомольская правда» со ссылкой на израильские СМИ. Пугачева и Галкин могут стать ведущими местного экстремального шоу под названием «Русский ниндзя» — участникам предлагается проходить полосу препятствий. Согласилась ли вести это шоу 73-летняя Алла Борисовна, пока держится в секрете. Некоторое время назад в сети обсуждали, что Максим Галкин не может найти работу за границей — свои контракты в России он потерял из-за своей позиции против военной спецоперации РФ на Украине. После этого актер столкнулся с резкой критикой — рекламу с его участием убрали с федеральных каналов, а поклонники начали сдавать билеты на его концерты. Несмотря на травлю и обвинения в предательстве со стороны коллег и поклонников, от своей позиции Галкин отказываться не стал.
Алла Пугачева и Максим Галкин Теперь стало известно, что Галкин планирует тур по израильским городам уже этим летом. Русскоязычные поклонники актера уже ждут его концертов и уверены, что они будут успешными. «Тут не такие масштабы, хотя и много желающих. Я думаю, соответствующее поколение людей купило бы билеты. Вот сюда приезжал Губерман — зал был полный, "Сплин" — тоже полный зал. Билеты покупаются с радостью, когда кто-то приезжает. Я думаю, люди будут ходить на выступления», — рассказала изданию WomanHit россиянка, которая живет в Израиле. Алла Пугачева и Максим Галкин покинули Россию в конце февраля. Когда в сети начали обсуждать их эмиграцию, Пугачева заявила, что они отправились в поездку на лечение и планируют вернуться в Россию. Однако позже появились сообщения о том, что певица ищет школу для своих детей и недвижимость в Израиле. Школьные каникулы у Гарри и Лизы закончились, но дети все равно учатся. Двойняшки в России посещали элитную частную школу – второй класс Первой московской гимназии. За один месяц обучения Пугачева и Галкин платят 160 тысяч рублей за одного ребенка. По слухам, Гарри и Лиза сейчас учатся дистанционно: они проходят школьную программу онлайн, поэтому не отстают. Кроме того, звездные родители наняли детям репетиторов.
# Шоу-бизнес
По материалам: z-aya

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