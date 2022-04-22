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Рецепты куличей на Великую Пасху

Рецепты куличей на Великую Пасху

Вкусный, рассыпчатый и ароматный кулич на Пасху можно не только купить, но и испечь самостоятельно. Проверенные временем и людьми рецепты помогут создать лакомое угощение к светлому празднику.


Порадовать домочадцев получится, если приготовить на пасху красивый и вкусный кулич. Эксперты сайта dailyhoro.ru рекомендуют заранее прочитать рецепты, чтобы подготовить ингредиенты и рассчитать время. Сделанный своими руками, кулич будет нести особую энергетику счастья и процветания в дом.

Традиционный кулич по рецепту бабушки

Традиционный рецепт кулича придется к любому столу и станет настоящим украшением праздника. Для его выпечки понадобятся:


молоко — половина литра;
дрожжи сухие — 1 пакетик (11 грамм), или живые — 30 грамм;
сахар — 2 стакана (можно чуть меньше);
соль — чайная ложка без горки;
мука — примерно 9 стаканов;
яйца куриные — 6 штук;
маргарин — пачка 300 грамм;
ванилин — по вкусу;
изюм или иные сухофрукты — по вкусу.

Молоко выливают в кастрюлю и немного подогревают, переливают в глубокую широкую миску, добавляют к нему дрожжи, половину стакана сахара, перемешивают и отставляют в сторону. Муку просеивают, а когда дрожжи начнут работать, добавляют к молоку 3 стакана муки и перемешивают. После этого миску накрывают полотенцем и ставят в теплое место на пару часов, чтобы тесто поднялось.

Желтки отделяют от белков, к первым добавляют оставшийся сахар и взбивают до белого цвета, затем добавляют ванилин. Маргарин нужно растопить, а белки — взбить и посолить. К подоспевшему тесту добавляют желтки, маргарин и белки, затем постепенно досыпают муку, замешивая тесто. Разделочную доску посыпают мукой, смазывают руки остатками маргарина и вымешивают массу до тех пор, пока она не перестанет прилипать к рукам. Если тесто кажется жидковатым, можно добавить еще немного муки.

Готовое тесто вновь убирают под полотенце в теплое место на пару часов, а затем добавляют изюм, перемешивают и раскладывают по формам. Их предварительно смазывают маслом. Формы заполняют тестом на две трети и ставят в духовку на полтора часа при температуре 150 градусов. Украсить готовый кулич можно взбитыми с сахаром и кондитерской посыпкой белками.

Пасхальный кулич

Приготовить лакомство не сложно. Для этого понадобятся:


мука пшеничная или хлебная — 600 грамм;
дрожжи сухие — 15 грамм;
яйца — 5 штук;
сахар — 5 столовых ложек;
масло сливочное — 150 грамм;
сухофрукты, ванилин, соль — по вкусу;
белки — 2 штуки;
молоко — 2 стакана;
сахарная пудра — стакан.

В теплое молоко всыпают дрожжи и сахар, перемешивают и оставляют на 15 минут в теплом месте. После этого в опару засыпают часть муки и перемешивают. Консистенция должна быть как у сметаны. Опару накрывают и дают расстояться 30 минут.

Масло растирают с сахаром и яйцами, предварительно отделив 2 белка в отдельную емкость. Смесь добавляют к опаре, постепенно добавляют муку, соль и замешивают тесто. Его помещают в посуду, смазанную маслом и оставляют на пару часов.

В подошедшее тесто вмешивают сухофрукты или цукаты, разделяют по формам, заполняя их на одну треть. Выпекают куличи в духовке при температуре 190 градусов в течение 15 минут. Куличи ставят в разогретую духовку, дав им предварительно постоять в форме около часа. Предварительно можно смазать тесто сверху желтком, перемешанным с сахаром. Через 15 минут температуру убавляют до 160 градусов и пекут куличи еще 25 минут.

Для глазури взбивают охлажденные белки со щепоткой соли до образования пены, добавляют сахарную пудру и продолжают взбивать до получения глянца. Куличи обмакивают в глазурь и украшают кондитерской посыпкой.

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По материалам: dailyhoro.ru

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