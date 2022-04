Релиз Asterigos: Curse of the Stars теперь запланирован и на Xbox, показали геймплей

Вадим Карасев





Издательство tinyBuild объявило, что ранее анонсированная игра Asterigos: Curse of the Stars выйдет, помимо ранее заявленных платформ, на приставках Xbox One и Xbox Series X | S. Точная дата релиза проекта пока не раскрывается, но разработчики назвали релизное окно — осень 2022 года.

Asterigos: Curse of the Stars — это приключенческая игра про воительницу Хильгу, которая направляется в затерянный город, чтобы спасти своего отца. Игра предложит исследования, головоломки и сражения. Разработчики обещают, что принятые решения в игре повлияют на финал.

Помимо анонса версий для приставок Xbox, разработчики представили трейлер с геймплеем проекта — его можно посмотреть ниже.

