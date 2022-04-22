Сборник классических платформеров Klonoa Phantasy Reverie Series выйдет на Xbox в июле

Вадим Карасев





В феврале этого года издательство Bandai Namco объявило о планах выпустить классические платформеры Klonoa в рамках единого сборника Klonoa Phantasy Reverie Series на всех актуальных игровых платформах. Изначально было заявлено, что сборник появится 8 июля только на Switch, а теперь издательство сообщило, что 8 июля игра выйдет, в том числе, на Xbox One и Xbox Series X | S.

Напомним, что в сборник Klonoa Phantasy Reverie Series войдут HD-переиздания двух игр:

KLONOA: Door to Phantomile — 1997 года, с Playstation.KLONOA 2: Lunatea’s Veil — 2001 года, с Playstation 2.

Проекты графически серьезно переработали, плюс в них добавили режим для двух игроков и дополнительный режим обучения. Кроме того, игры из сборника Klonoa Phantasy Reverie Series получат несколько режимов сложности.

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