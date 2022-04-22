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Сенатор Анатолий Широков призвал придать зимникам правовой статус

Сенатор Анатолий Широков призвал придать зимникам правовой статус

22:24  Автор: Михаил Хорошилов



Строительство дорог на Севере нерентабельно, однако иметь их необходимо. Решить проблему поможет придание зимникам правового статуса. С такой инициативой выступил Анатолий Широков, заместитель председателя Комитета Совета Федерации по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера.

По его словам, строить дороги на Севере во многих местах нерентабельно. Поэтому важно иметь дороги, которые будут функционировать шесть месяцев в году.

«Лакуна в законодательстве, которую мы увидели, это хороший повод поработать и устранить ее, чтобы придать зимникам правовой статус», — сказал Широков в эфире телеканала «Вместе-РФ».

В 2020 году в России утвердили ГОСТ для зимников и ледовых переправ, позволяющий урегулировать правила создания временных дорог в условиях регионов Крайнего Севера. Он был разработан в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» и предусмотрен для зимников и ледовых переправ, действующих до шести месяцев в году.

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#строительство #авто #север

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По материалам: pnp.ru

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