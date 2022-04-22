Сергей Лазарев рассказал о своей принцессе

Певец Сергей Лазарев признался, что многое ей прощает. В недавнем интервью артист впервые так откровенно заговорил о своей дочке Анне, которую ему родила суррогатная мама. По слова певца, малышка любит абсолютно разную музыку. Она много слушает детские песни, мелодии из советских мультиков. Конечно же, ей нравится мультфильм «Холодное сердце» — Анюта от него в таком же восторге, как и многие ее сверсницы. Есть в семейном плейлисте и те композиции, которые исполняет сам Лазарев. Однако такого культа, как папа-артист, у него дома нет.Сергей Лазарев с дочерью - фото из архива z-aya.ru - ««Instagram» запрещённая организация на территории РФ» Лазарев также уточнил, что быть папой девочки — это совершенно другая история, нежели воспитывать сына. А у Сергея двое детей — помимо малышки Ани, есть также сынишка Никита. «Многое, конечно же, прощается. Нежность к девочке тоже особенная, потому что она моя принцесса. Мне хочется, чтобы у деток было максимально много возможностей учиться и развиваться, поэтому мы много занимаемся, рисуем, танцуем, стараемся изучать языки. Она много повторяет за братом, поэтому все улавливает гораздо быстрее», — приводит cosmo.ru слова Сергея Лазарева.