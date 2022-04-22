Социальные гарантии для детей-сирот предлагают расширить
00:37 Автор: Екатерина Кутузова
Законопроект: № 1238573-7
Правительство предлагает распространить государственную поддержку на детей-сирот в возрасте до 23 лет, получающих среднее образование. Такой законопроект планируют рассмотреть на пленарных заседаниях Госдумы в весеннюю сессию.
В пояснительной записке авторы ссылаются на регулярные обращения граждан об отсутствии законодательстве норм, регламентирующих оказание социальной поддержки совершеннолетних детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, продолжающим образование по программам основного общего, среднего общего образования.
«Представляется, что предлагаемые законопроектом изменения позволят установить единые подходы к регламентации вопросов оказания социальной поддержки лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лицам, потерявшим в период обучения обоих родителей или единственного родителя», — указано в документе.
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