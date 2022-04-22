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Создатели Senua’s Saga: Hellblade II показали новый скриншот с локацией из игры

Создатели Senua’s Saga: Hellblade II показали новый скриншот с локацией из игры


Разработчики Senua’s Saga: Hellblade II из Ninja Theory уже демонстрировали видео по своему проекту, где можно было увидеть пляж Исландии. Сегодня, в честь «Дня земли» они представили новый скриншот. На нем снова демонстрируется тот же пляж, а сам скриншот подписан: «Пляж Джупалонсандур, Исландия, более тысячи лет назад». Изображение можно посмотреть ниже.


На изображении Пляж Джупалонсандур воссозданный в игре Hellblade II на движке Unreal Engine 5.

Напомним, что Senua’s Saga: Hellblade II пока не имеет даты релиза, ниже можно посмотреть первый геймплей игры, который показывали ранее.


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По материалам: newxboxone

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