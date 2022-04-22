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Сыну Дмитрия Марьянова выплатили огромную сумму за смерть отца

Сыну Дмитрия Марьянова выплатили огромную сумму за смерть отца
Актер Дмитрий Марьянов скончался после реабилитации. Сын артиста, Даниил, получил миллион рублей с владелицы реабилитационного центра Оксаны Богдановой, где в октябре 2017 года проходил лечение его звездный отец. По словам адвоката семьи, актера Виктории Крыловой, ранее Оксана Богданова себя виновной не считала и не хотела возмещать ущерб наследнику Марьянова.
Дмитрий Марьянов - фото из архива z-aya.ru - ««Instagram» запрещённая организация на территории РФ» «Потом она подала заявление в суд с просьбой рассрочить погашение долга: предложила перечислять по 30 тысяч рублей ежемесячно. Однако благодаря профессиональной работе пристава Красногорского отдела Эльчина Гулиева, осужденная полностью погасила задолженность», сказала Виктория Крылова. Как заметила Крылова, у Богдановой даже описали судебные приставы сотовый телефон. Она была вынуждена погасить весь долг, сообщает МК.ru. Напомним, что популярный актер Дмитрий Марьянов ушел из жизни в октябре 2017 года. На момент смерти ему было всего 47 лет.
# Шоу-бизнес
По материалам: z-aya

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