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Тест: Сколько страшных преступлений против красоты из этих 20 ты совершила в нулевых?

Тест: Сколько страшных преступлений против красоты из этих 20 ты совершила в нулевых?

Нулевые подарили миру невероятное количество ужасающе нелепых фэшн и бьюти-трендов, которые в то время казались просто блестящей идеей Давай взглянем назад и выясним, сколько из этих 20-ти преступлений против стиля и здравого смысла ты совершила на заре века? Отвечай честно, ведь все мы не без греха!

1. Итак, признавайся, наносила ли ты неприличное количество бронзатора на лицо, чтобы выглядеть более загорелой?



Да



Нет

2. А как насчет толстого слоя липкого блеска для губ?



Да



Нет

3. Были ли твои брови похожи на сперматозоиды?



Да



Нет

4. Обводила ли ты глаза черным карандашом?



Да



Нет

5. Был ли у тебя «френч» с ногтями-лопатами? 🤣



Нет



О, да!

6. Придавала ли ты очаровательности своей прическе с помощью двух прядей по бокам?



Да



Нет

7. Ты наносила блестки на тело? 🤣



Нет



Да

8. Отбеленные корни и черные концы... Было?



Да



Нет

9. А как насчет цветных «прядок»?



Нет



Да

10. Перебарщивала ли ты временами со «смоки айс»?



Да



Нет

11. Прокрашивала ли ты тушью верхние и нижние ресницы в два-три слоя? 👁



Да



Нет

12. Злоупотребляла ли ты румянами?



Да



Нет

13. Ох уж эти серебристые тени 🌪 Признайся, красила глаза вот так? 🤣



Да



Нет

14. Использовала ли ты неподходящий по тону консилер?



Нет



Да

15. У тебя была гигантская челка набок?



Нет



Да

16. Обводила ли ты губы темным карандашом?



Нет



Да

17. Кристалл в зубах
Пробовала?



Да



Нет

18. Носила такую сережку в пупке?



Нет



Да

19. Завязывала ли ты «конский хвост» набок?



Да



Нет

20. И, наконец, пользовалась ли ты тенями цвета «вырви глаз»? 🤣🤣🤣



Нет



Да

Ты совершила более половины самых страшных преступлений против красоты и стиля в 2000-х

Уфф, ты не поддалась самым нелепым бьюти-трендам начала века

Эта статья создана пользователем Онедио. Со стороны редакции изменений не было. Вы тоже можете создавать свои статьи на нашем сайте.

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По материалам: Юмор

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