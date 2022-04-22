Тест: Сколько страшных преступлений против красоты из этих 20 ты совершила в нулевых?

Нулевые подарили миру невероятное количество ужасающе нелепых фэшн и бьюти-трендов, которые в то время казались просто блестящей идеей Давай взглянем назад и выясним, сколько из этих 20-ти преступлений против стиля и здравого смысла ты совершила на заре века? Отвечай честно, ведь все мы не без греха!

1. Итак, признавайся, наносила ли ты неприличное количество бронзатора на лицо, чтобы выглядеть более загорелой?

2. А как насчет толстого слоя липкого блеска для губ?

3. Были ли твои брови похожи на сперматозоиды?

4. Обводила ли ты глаза черным карандашом?

5. Был ли у тебя «френч» с ногтями-лопатами? 🤣

6. Придавала ли ты очаровательности своей прическе с помощью двух прядей по бокам?

7. Ты наносила блестки на тело? 🤣

8. Отбеленные корни и черные концы... Было?

9. А как насчет цветных «прядок»?

10. Перебарщивала ли ты временами со «смоки айс»?

11. Прокрашивала ли ты тушью верхние и нижние ресницы в два-три слоя? 👁

12. Злоупотребляла ли ты румянами?

13. Ох уж эти серебристые тени 🌪 Признайся, красила глаза вот так? 🤣

14. Использовала ли ты неподходящий по тону консилер?

15. У тебя была гигантская челка набок?

16. Обводила ли ты губы темным карандашом?

17. Кристалл в зубах

18. Носила такую сережку в пупке?

19. Завязывала ли ты «конский хвост» набок?

20. И, наконец, пользовалась ли ты тенями цвета «вырви глаз»? 🤣🤣🤣

Ты совершила более половины самых страшных преступлений против красоты и стиля в 2000-х

Уфф, ты не поддалась самым нелепым бьюти-трендам начала века

ДаНетДаНетДаНетДаНетНетО, да!ДаНетНетДаДаНетНетДаДаНетДаНетДаНетДаНетНетДаНетДаНетДаДаНетНетДаДаНетНетДа

Эта статья создана пользователем Онедио. Со стороны редакции изменений не было. Вы тоже можете создавать свои статьи на нашем сайте.