THQ Nordic анонсировали Way of the Hunter — игру про охоту нового поколения

Вадим Карасев





Издательство THQ Nordic объявило о разработке нового симулятора охотника. Игра создается студией Nine Rocks Games, и она называется Way of the Hunter. Новый проект выйдет только на Xbox Series X | S, Playstation 5 и PC. Предполагаемая дата релиза пока не сообщается.

Генеральный директор Nine Rocks Games Дэвид Дуркак в пресс-релизе сообщил, что команда намерена с игрой Way of the Hunter начать новую франшизу. По его словам, игра предложит опыт, который понравится и любителям сюжетных проектов, и игрокам, которые ждут реалистичную баллистику. Над проектом работает команда, среди которой есть специалисты, ранее работавшие над играми Cabela и DayZ.

Игру издательство THQ Nordic описывает следующим образом:

Игроки возьмут на себя роль опытного охотника, который только что занял охотничью хижину своего деда, и имеет возможность продолжить семейную традицию продажи высококачественного мяса дичи. Разнообразие биомов предоставляет игроку обширную территорию красивой природы для исследования. Охотнику предстоит наблюдать за следами животных, тщательно выслеживая их и избегая обнаружения острыми, как бритва, чувствами своей добычи.

Watch this video on YouTube