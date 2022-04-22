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Тина Канделаки высказалась о том, что ждет российский спорт в новых реалиях

Тина Канделаки высказалась о том, что ждет российский спорт в новых реалиях
Журналистка Тина Канделаки высказалась о будущем. В пресс-конференции приняли участие заместитель генерального директора «Газпром-медиа» Тина Канделаки, олимпийский чемпион по боксу Альберт Батыргазиев, популярный блогер Алексей Столяров, певица и телеведущая Ольга Бузова и спортивный комментатор Дмитрий Губерниев. Участники мероприятия  обсудили как важно поддерживать спортсменов, создавать все условия, чтобы их узнавали и они могли из собственного имени сделать бренд для дальнейшей карьеры. Тина Канделаки сказала, что нужно  привлекать звезд, которые будут делать из спорта шоу.  «Канал, который конкурирует в прайме с другими, где идут сериалы, не может себе позволить быть сугубо про факты, очки, голы, секунды. Конкретная карьера Губерниева – пример того, что биатлон, который не был в России ключевым, стал спортом № 1. Когда мне кто-то говорит, что биатлон смотрели до Губерниева... Да, смотрели, но мы смотрим на цифры и понимаем, что из этого вида спорта он сделал бразильский сериал. Мы узнали, у кого жена беременна, подробности личной жизни. Все вызывает эмпатию».
Тмна Канделаки - фото из архива z-aya.ru - ««Instagram» запрещённая организация на территории РФ» Тина Канделаки  отметила, что Губерниев является самым цитируемым журналистом в России. «Его звезда адаптивна к любым средам: телевизор, соцсети. У нас такого нет, советская школа была связана с тем, что «шуметь не стоит». Подводя итог пресс-конференции,  Канделаки заявила, что российские спортсмены сумеют восстановить утраченные позиции на международной арене, и призвала смотреть на ситуация позитивно. «Я против упаднических настроений о том, что временная изоляция лишит российских детей возможности стать международными спортсменами, — говорит заместитель генерального директора «Газпром-медиа». — Я верю, что наша страна настолько сильна, что мы сумеем отвоевать свои позиции в спорте».
# Шоу-бизнес
По материалам: z-aya

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