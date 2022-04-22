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Тина Кунаки и Венсан Кассель проводят время в Венеции

Тина Кунаки и Венсан Кассель проводят время в Венеции

Венсан Кассель и Тина Кунаки проводят время в Венеции. В Италию супруги прибыли на 59-ю Венецианскую биеннале современного искусства. Спонсором Итальянского павильона стал бренд Valentino, с которым давно сотрудничает Кунаки. Венсан Кассель и Тина Кунаки прогулялись по улицам Венеции и прокатились на речном трамвае по каналам, а после отправились на вечеринку.


Венсан Кассель и Тина Кунаки

В инстаграме* модель опубликовала фотографии с вечеринки, где она отдыхает вместе с мужем и друзьями. Среди них можно заметить и дизайнера Амину Муадди, которую недавно обвиняли в "расставании" Рианны и A$AP Rocky — якобы рэпер изменил беременной возлюбленной с Аминой (позже Амина опровергла эти слухи).

На фотографиях с этой вечеринки Тина Кунаки и Венсан Кассель обнимаются и целуются прямо посреди танцпола.


Тина Кунаки и Венсан Кассель


Тина Кунаки и Амина Муадди



Тина Кунаки

Вчера пара успела побывать и на другой вечеринке, где модель появилась в красном мини-платье от Valentino с открытыми плечами и объемными рукавами.


Тина Кунаки

Тина Кунаки и Венсан Кассель поженились в 2018 году, в 2019 году у них родилась дочь Амазони. Тина сблизилась и с дочерьми Венсана Касселя от брака с Моникой Беллуччи — Девой и Леони. В начале апреля Кунаки отметила 25-летие и поделилась в соцсетях фотографиями, на которых танцует вместе с Девой. У девушек небольшая разница в возрасте — всего семь лет. Кроме того, обе они работают моделями.

* Instagram принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской организацией


Ксения Смирнова
# Шоу-бизнес
По материалам: spletnik.ru

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