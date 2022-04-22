Ubisoft отключает серверы сразу 10 игр с Xbox 360, в том числе игр по совместимости
Сегодня, 10:15 Вадим Карасев
Издательство Ubisoft отключает серверы сразу 10 игр с Xbox 360, среди них есть несколько проектов, которые работали по обратной совместимости на Xbox One и Xbox Series X | S. Серверы отключены без предварительного предупреждения, о факте их отключения сообщает портал Trueachievements, в том числе публикуя информация о количестве достижений, которые теперь нельзя получить на Xbox.
Итак, серверы следующих игр теперь отключены на Xbox:
Assassin’s Creed II
Assassin’s Creed III – 9 достижений теперь нельзя получить
Assassin’s Creed: Brotherhood – 10 достижений теперь нельзя получить
Assassin’s Creed: Revelations – 20 достижений теперь нельзя получить
Beyond Good and Evil
Blazing Angels 2
Far Cry 3
Just Dance Kids 2014
Rabbids: Alive and Kicking – 2 достижения теперь нельзя получить
Smurfs 2
По материалам: newxboxone