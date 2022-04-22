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Ubisoft отключает серверы сразу 10 игр с Xbox 360, в том числе игр по совместимости

Ubisoft отключает серверы сразу 10 игр с Xbox 360, в том числе игр по совместимости


Издательство Ubisoft отключает серверы сразу 10 игр с Xbox 360, среди них есть несколько проектов, которые работали по обратной совместимости на Xbox One и Xbox Series X | S. Серверы отключены без предварительного предупреждения, о факте их отключения сообщает портал Trueachievements, в том числе публикуя информация о количестве достижений, которые теперь нельзя получить на Xbox.

Итак, серверы следующих игр теперь отключены на Xbox:



Assassin’s Creed II



Assassin’s Creed III – 9 достижений теперь нельзя получить



Assassin’s Creed: Brotherhood – 10 достижений теперь нельзя получить



Assassin’s Creed: Revelations – 20 достижений теперь нельзя получить



Beyond Good and Evil



Blazing Angels 2



Far Cry 3



Just Dance Kids 2014



Rabbids: Alive and Kicking – 2 достижения теперь нельзя получить



Smurfs 2
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По материалам: newxboxone

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