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В Барнауле 19–22 апреля прошел краевой конкурс «Учитель года Алтая – 2022»

В Барнауле 19–22 апреля прошел краевой конкурс «Учитель года Алтая – 2022»

В Барнауле 19–22 апреля прошел краевой конкурс «Учитель года Алтая – 2022» и номинация конкурса «Педагогический дебют – 2022», сообщает пресс-служба Алтайского государственного педагогического университета. 

В очном этапе принимали участие 34 педагога – 24 в основном конкурсе и 10 «дебютантов».

Участники «Учителя года» представили свой опыт по методической теме, провели открытый урок и воспитательное мероприятие. По итогам конкурсных испытаний жюри определило шесть лауреатов, среди которых и выбирался абсолютный победитель.

Победителем и обладателем звания «Учитель года – 2022» стала выпускница АлтГПУ, учитель английского языка средней школы № 17 города Новоалтайска Анастасия Нестерова, а в номинации «Педагогический дебют – 2022» – Елизавета Скворцова.

Всероссийский конкурс «Учитель года России» был и остается одним из самых масштабных и значимых событий в сфере педагогики. Конкурс важен не только для педагогических работников, он становится механизмом популяризации профессии и повышения статуса учителя, демонстрирует всей стране достижения системы образования и перспективы ее развития.

Конкурс всегда был в фокусе внимания руководства страны, и в настоящий момент развитие педагогического состязания определяется поручениями президента Российской Федерации Владимира Путина. В ходе встречи с лауреатами 2020 года президент высказал пожелание модернизировать конкурс таким образом, чтобы сделать лучших учителей страны известными и узнаваемыми.

В 2022 году Всероссийский конкурс «Учитель года России» проходит в 33-й раз.

В перечень организаций, подведомственных Минпросвещения России, согласно распоряжению Правительства Российской Федерации от 6 апреля 2020 года № 907-р вошли 33 педагогических вуза.

Педвузы становятся площадками для развития педагогических инноваций в системе общего образования, поэтапно реализуя проекты, направленные на выстраивание индивидуальных образовательных траекторий и проектной деятельности обучающихся, внедрение информационно-коммуникационных технологий, формирование инновационных образовательных систем.

# Общество
По материалам: edu.ru

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