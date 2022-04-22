В Rainbow Six Siege появилась первая за 3 года полностью новая карта

Вадим Карасев





Игра Rainbow Six Siege развивается с 2015 года, когда состоялся релиз проекта. Но если на старте разработчики активно добавляли новые карты, то в последние годы все чаще представляли переработанные ранее выпущенные карты. Сегодня, впервые за последние 3 года, игра Rainbow Six Siege получила действительно новую карту.

Карта Изумрудные равнины (Emerald Plains), которая стала доступна в шутере сегодня, является полностью новой — ранее ее не предлагали игрокам. Ниже можно посмотреть трейлер карты, в котором демонстрируется двухэтажное ирландское поместье, где развернутся сражения.

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Напомним, что игра Rainbow Six Siege доступна в подписке Game Pass — на приставках Xbox и PC.