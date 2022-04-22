Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

В Rainbow Six Siege появилась первая за 3 года полностью новая карта

В Rainbow Six Siege появилась первая за 3 года полностью новая карта


Игра Rainbow Six Siege развивается с 2015 года, когда состоялся релиз проекта. Но если на старте разработчики активно добавляли новые карты, то в последние годы все чаще представляли переработанные ранее выпущенные карты. Сегодня, впервые за последние 3 года, игра Rainbow Six Siege получила действительно новую карту.

Карта Изумрудные равнины (Emerald Plains), которая стала доступна в шутере сегодня, является полностью новой — ранее ее не предлагали игрокам. Ниже можно посмотреть трейлер карты, в котором демонстрируется двухэтажное ирландское поместье, где развернутся сражения.


Watch this video on YouTube

Напомним, что игра Rainbow Six Siege доступна в подписке Game Pass — на приставках Xbox и PC.

# Актуальные новости
По материалам: newxboxone

Последние новости

В Rainbow Six Siege появилась первая за 3 года полностью новая карта
В Rainbow Six Siege появилась первая за 3 года полностью новая карта
Создатели Senua’s Saga: Hellblade II показали новый скриншот с локацией из игры
Создатели Senua’s Saga: Hellblade II показали новый скриншот с
Тина Канделаки высказалась о том, что ждет российский спорт в новых реалиях
Тина Канделаки высказалась о том, что ждет российский спорт в новых
Юлия Высоцкая поразила новым имиджем
Юлия Высоцкая поразила новым имиджем
Сергей Лазарев рассказал о своей принцессе
Сергей Лазарев рассказал о своей принцессе
Помолодевший Максим Галкин сообщил, что у него полный аншлаг в Израиле
Помолодевший Максим Галкин сообщил, что у него полный аншлаг в Израиле
Тест: Сколько страшных преступлений против красоты из этих 20 ты совершила в нулевых?
Тест: Сколько страшных преступлений против красоты из этих 20 ты
14 примеров убийственной логики мультиков Диснея
14 примеров убийственной логики мультиков Диснея
Релиз Asterigos: Curse of the Stars теперь запланирован и на Xbox, показали геймплей
Релиз Asterigos: Curse of the Stars теперь запланирован и на Xbox,
Новый трейлер Two Point Campus рассказывает об уроках магии
Новый трейлер Two Point Campus рассказывает об уроках магии
В Барнауле 19–22 апреля прошел краевой конкурс «Учитель года Алтая – 2022»
В Барнауле 19–22 апреля прошел краевой конкурс «Учитель года Алтая –
Dress Code. В Москве прошел "черный" показ Viva Vox. Среди гостей — Ксения Соловьева, Мария Миногарова, Елена Крыгина
Dress Code. В Москве прошел "черный" показ Viva Vox. Среди

Топ на сегодня

THQ Nordic анонсировали Way of the Hunter — игру про охоту нового поколения
THQ Nordic анонсировали Way of the Hunter — игру про охоту нового
Дочка Иосифа Пригожина боялась сказать отцу о беременности
Дочка Иосифа Пригожина боялась сказать отцу о беременности
Отару Кушанашвили мужчина предлагал секс за деньги
Отару Кушанашвили мужчина предлагал секс за деньги
Максим Галкин пользуется популярностью в Израиле
Максим Галкин пользуется популярностью в Израиле
Андрей Макаревич недоволен ни Россией, ни Израилем
Андрей Макаревич недоволен ни Россией, ни Израилем

Еще по теме

Новые облики оперативников по мотивам «Рик и Морти» добавили в Rainbow Six Siege
Кроссплатформенный мультиплеер и прогрессия в Rainbow Six Siege появятся в конце 2022 года
Digital Foundry: Сравнение Rainbow Six Extraction на консолях Xbox и Playstation
Разработчики Rainbow Six Extraction: про разрешение и частоту кадров на Xbox