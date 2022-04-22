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Великая суббота 23 апреля 2022 года

Великая суббота 23 апреля 2022 года

Великая суббота — последний день страстной недели и в целом Великого поста. Уже завтра весь православный мир будет отмечать Светлую Пасху. Тем не менее, сегодня еще необходимо соблюдать строгий пост.


В субботу у нас много дел и забот. Нужно завершить последние приготовления к празднику, поэтому день в целом должен пройти достаточно быстро. Уже завтра можно будет отпраздновать воскресение Христа.

События Великой субботы

Чтобы понять, что это за день и каков его тайный смысл, нужно знать, что происходило в тот день с Христом, его учениками и Божьей Матушкой.

После распятия и погребения Иисуса по велению первосвященников решено было выставить у гроба Господня стражу. Это было сделано для того, чтобы апостолы на забрали его тело. Камень закрывал скалу, в которой хранилось тело Христа. Пройти внутрь скалы и выйти обратно незамеченным было бы невозможно.

На второй день после своей смерти Христос спустился в ад. Он пришел, чтобы освободить праведников и даровать им прощение. Сошествием в ад завершилось искупление за грехи человечества. Именно поэтому для всех верующих Страстная суббота является символом надежды, ведь в этот день добро одержало верх над злом.


Традиции Великой субботы

В субботу верующие стараются не ложиться спать, а вместе молиться, общаться и ждать сошествия благодатного огня.

Сегодня нельзя веселиться, смотреть увеселительные передачи по телевизору, ругаться и обижаться друг на друга. Старайтесь соблюдать пост, ведь этот день самый важный из всех.

Сегодня, 23 апреля, важно освятить яйца и куличи. Все люди пойдут в храм Божий, чтобы сделать это. Постарайтесь посетить и утреннюю, и вечернюю службы. Если такой возможности не будет, прочитайте молитвы дома.

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По материалам: dailyhoro.ru

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