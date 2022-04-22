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World of Warcraft не стоит ждать на консолях Xbox — разработчики опровергают слухи

World of Warcraft не стоит ждать на консолях Xbox — разработчики опровергают слухи


Еще в прошлом году появились слухи, что Blizzard может выпустить World of Warcraft на приставках Xbox. После анонса сделки по приобретению со стороны Microsoft издательства Activision Blizzard, об этом пошло еще больше разговоров. Однако, сами разработчики опровергают вероятность выхода World of Warcraft на приставках Xbox.

Портал IGN поговорил с игровым директором World of Warcraft Ионом Хаззикостасом. У него спросили, может ли выйти игра World of Warcraft на консолях, но он четко дал понять, что это невозможно:

Нет, я думаю, что World of Warcraft — это игра, разработанная с нуля для PC.

Он ответил, что изменения интерфейса, которые грядут в World of Warcraft со следующим патчем, никак не связаны с планами выпуска игры на Xbox или Playstation. Ион заявил, что изменить интерфейс решили из-за востребованности данной опции — он отметил, что большинству новичков после прихода в World of Warcraft сразу рекомендуют загрузить аддон на интерфейс.

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По материалам: newxboxone

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