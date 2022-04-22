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Xbox предлагает бесплатные DLC в своих играх в честь «Дня земли»

Xbox предлагает бесплатные DLC в своих играх в честь «Дня земли»


Сегодня, 22 апреля, во всем мире празднуется «День земли». К этому празднику Microsoft выпустила в официальном блоге пост, где рассказала о том, как заботится о земле, совместно с игровым подразделением Xbox. В частности, к 2030 году компания обещает, что добьется отрицательного выброса углерода.

Кроме того, в честь «Дня земли» предлагается забрать сразу несколько бесплатных DLC для различных игр.

Halo: The Master Chief Collection. Все игроки, которые войдут в игру с 20 по 27 апреля, получат специальную табличку Hog Wild.


Forza Horizon 5 и Forza Horizon 4. Сегодня игроки получат специальную окраску. Это ливрея в стиле хамелеона (с полихромными ободами), вдохновленная «Днем земли», Xbox и визуальным дизайном устойчивого развития — украшает BMW i8 2015 года, гибридный электромобиль.


Forza Motorsport 7. Игроки получат тот же автомобиль и тематическую окраску, а также редкое снаряжение водителя, посвященное Дню Земли, приняв участие в событии Rivals «Celebrate Earth Day».

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По материалам: newxboxone

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