6 способов найти общий язык и подружиться с Козерогом

Вадим Карасев

Подружиться с Козерогом и найти с ним общий язык весьма непросто. Дело не в скверном характере, а в скрытности этих людей. Тем не менее, астрологи рассказали, как нужно пробивать эту защиту.

Козероги относятся к числу самых мудрых Знаков Зодиака, а это говорит в первую очередь о том, что эти люди крайне избирательны в выборе окружения. Они выбирают друзей и вторых половинок с умом, так что не надейтесь на легкую прогулку.

Научитесь правильно вести диалог

Козерога нужно слушать. С этим человеком нельзя безудержно болтать и ждать, что он будет делать то же самое. Если вы хотите, чтобы он вас уважал, нужно дать ему возможность высказаться. Не перебивайте и не поторапливайте. Козерогам не нравится спешить.

Козероги любят слушать, делать выводы. После того, как вы его выслушали, говорите сами, но делайте это предельно аккуратно. Следите за выражениями и не оскорбляйте представителей данного Знака, не подшучивайте над ними.

Не предавайте и не разочаровывайте Козерогов

Люди, рожденные под этими звездами, ненавидят, когда кто-то говорит им одно, а делает совершенно другое. Таких людей они не уважают и предпочитают как можно быстрее выбрасывать из своей жизни. Будьте им надежными друзьями, чтобы они поняли, что вам можно доверять. Покажите Козерогу свое уважение и ответственность во всех жизненных сферах. Одна мелкая ошибка способна перечеркнуть все то, что было до нее. Если у вас романтические отношения, вам нельзя опаздывать на свидания. То же самое касается и работы. Пунктуальность — это ваше всё.

Ни в коем случае не торопите события

Козерогам нужно время, чтобы привыкнуть к новому человеку в окружении. Они очень осторожны, поэтому сначала наблюдают за вами. Со стороны может показаться, что им просто все равно, но это не так. У них внутри идет постоянная борьба, но верх одерживает предусмотрительность. Козероги прекрасно понимают, что далеко не всем людям можно доверять. Представители данного Знака Зодиака очень ценят свое время, поэтому общение с кем попало для них просто непростительная роскошь.

Найдите общую тему

Козероги очень быстро находят общий язык с теми, кто увлекается чем-то похожим. Либо работает в той же сфере. Козерогам нужны в первую очередь знания и опыт, а не эмоции и чувства. Вы можете поступить хитро — узнать, что любит Козерог, а потом как бы невзначай сказать, что вам это тоже по душе. Если этот человек не догадается о вашей хитрости, вы очень быстро войдете к нему в доверие и сможете его разговорить.

Оказывайте Козерогу помощь

Просто так Козерог точно не будет просить вам о поддержке, но если представитель данного Знака попадет в неприятную ситуацию, он может попросить вас об одолжении. Будьте уверены в том, что он вернет должок, да еще и в двойном размере. Окажите помощь, чтобы не отпугнуть от себя этого человека. Если вы откажите ему, можете не рассчитывать на дружбу с ним.

Сделайте так, чтобы Козерог вами восхищался

Восхищение этого человека будет означать, что у вас с ним всё на мази. Козероги стремятся к тому, чтобы стать лучше. В них нет зависти и чрезмерной гордости. Если вы продемонстрируете им, что у вас есть чему поучиться, будьте уверены в том, что ваши отношения перейдут на новый уровень.