Алена Водонаева разоряется на коммуналке

Ведущая Алена Водонаева рассказала, сколько тратит денег на коммунальные расходы. Бывшая звезда «Дома-2», по всей видимости, неплохо зарабатывает, раз тратит баснословные суммы в месяц за коммунальные услуги.Алена Водонаева - фото из архива z-aya.ru - ««Instagram» запрещённая организация на территории РФ» «В месяц у меня уходит 50 тысяч рублей», — заявила знаменитость в эфире шоу «Муз-ТВ» «Богато жить не запретишь: тайны звездных особняков». Телеведущая неоднократно подчеркивала, что для нее важно финансовое положение мужчины. Алена не готова встречаться с теми, кто зарабатывает меньше ее. Также звезда предъявляет высокие требования и к интеллектуальному уровню партнера.