Алла Пугачева с мужем потеряли миллионы

Бизнес певицы Аллы Пугачевой, как и ее супруга не приносит прибыль. За прошлый год Максим Галкин и Алла Пугачева подали отчетность в налоговую. Как выяснилось, у телеведущего – убыточный бизнес, а примадонна значительно упала в доходе.Алла Пугачева - фото из архива z-aya.ru - ««Instagram» запрещённая организация на территории РФ» В цифровом выражении деньги звезд выглядят так. Максим Галкин, владеющий рекламным агентством «МГ Лаб», отчитался, что ушел в минус на 2,2 млн рублей. У Аллы Пугачевой тоже дела не идут в году: если годом ранее доход составлял 7,3 млн, то за 2021 год ее ООО «АБП» заработала всего 85 тысяч рублей, сообщает сайт «Комсомольская правда». Правда, как заметило издание, перед налоговой звезды раскрывают не всю отчетность. Так что у многих есть ИП, через которое селебрити оформляют заказы и контракты, и публичной эта информация не становится.