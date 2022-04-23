Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Алла Пугачева с мужем потеряли миллионы

Алла Пугачева с мужем потеряли миллионы
Бизнес певицы Аллы Пугачевой, как и ее супруга не приносит прибыль. За прошлый год Максим Галкин и Алла Пугачева подали отчетность в налоговую. Как выяснилось, у телеведущего – убыточный бизнес, а примадонна значительно упала в доходе.
Алла Пугачева - фото из архива z-aya.ru - ««Instagram» запрещённая организация на территории РФ» В цифровом выражении деньги звезд выглядят так. Максим Галкин, владеющий рекламным агентством «МГ Лаб», отчитался, что ушел в минус на 2,2 млн рублей. У Аллы Пугачевой тоже дела не идут в году: если годом ранее доход составлял 7,3 млн, то за 2021 год ее ООО «АБП» заработала всего 85 тысяч рублей, сообщает сайт «Комсомольская правда». Правда, как заметило издание, перед налоговой звезды раскрывают не всю отчетность. Так что у многих есть ИП, через которое селебрити оформляют заказы и контракты, и публичной эта информация не становится.
# Шоу-бизнес
По материалам: z-aya

Последние новости

Алла Пугачева с мужем потеряли миллионы
Алла Пугачева с мужем потеряли миллионы
Макаров признался в отношения с Филиппом Киркоровым
Макаров признался в отношения с Филиппом Киркоровым
Утечка: из новой Need for Speed в сети появились скриншоты карты и интерфейса
Утечка: из новой Need for Speed в сети появились скриншоты карты и
Дорожная карта Halo Infinite: 2 и 3 сезон, кооперативная кампания
Дорожная карта Halo Infinite: 2 и 3 сезон, кооперативная кампания
Камила Валиева рассказала о своих ощущениях после Олимпиады
Камила Валиева рассказала о своих ощущениях после Олимпиады
Сергей Астахов рассказал о личной жизни
Сергей Астахов рассказал о личной жизни
Напоминаем: скоро эти 4 игры удалят из подписки Game Pass
Напоминаем: скоро эти 4 игры удалят из подписки Game Pass
Иосиф Пригожин рассказал о швейцарском гражданстве
Иосиф Пригожин рассказал о швейцарском гражданстве
Жена Моргенштерна рассказала о его алкоголизме
Жена Моргенштерна рассказала о его алкоголизме
Иван Ургант оказался владельцем весьма прибыльного бизнеса в Москве
Иван Ургант оказался владельцем весьма прибыльного бизнеса в Москве
Юлия Ауг после скандальных заявлений сменила фамилию
Юлия Ауг после скандальных заявлений сменила фамилию
6 способов найти общий язык и подружиться с Козерогом
6 способов найти общий язык и подружиться с Козерогом

Топ на сегодня

Dress Code. В Москве прошел "черный" показ Viva Vox. Среди гостей — Ксения Соловьева, Мария Миногарова, Елена Крыгина
Dress Code. В Москве прошел "черный" показ Viva Vox. Среди
Сергей Лазарев рассказал о своей принцессе
Сергей Лазарев рассказал о своей принцессе
В Барнауле 19–22 апреля прошел краевой конкурс «Учитель года Алтая – 2022»
В Барнауле 19–22 апреля прошел краевой конкурс «Учитель года Алтая –
Тина Кунаки и Венсан Кассель проводят время в Венеции
Тина Кунаки и Венсан Кассель проводят время в Венеции
Оксана Самойлова зарабатывает миллиарды на своем бизнесе
Оксана Самойлова зарабатывает миллиарды на своем бизнесе

Еще по теме

Алла Пугачева и Максим Галкин обвенчались 18 11 2017, спустя 6 лет после свадьбы, фото, видео
"Бес попутал": Пугачева покаялась за венчание с Киркоровым и обвенчалась с Галкиным
Максим Галкин опубликовал видео танцующей Аллы Пугачевой
Максим Галкин, Алла Пугачева и Кристина Орбакайте с детьми отдыхают в Греции: видео