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Анонсирована Mutant Football League 2 — игра предложит «больше мутантов и режимов»

Анонсирована Mutant Football League 2 — игра предложит «больше мутантов и режимов»


Разработчики из студии Digital Dreams совместно с порталом IGN анонсировали сиквел игры Mutant Football League. Проект Mutant Football League 2 сейчас находится в разработке для Xbox One, Xbox Series X | S, Playstation 4, Playstation 5 и PC. Пока разработчики не называют точную дату релиза.

Подробностей об игре Mutant Football League 2 мало, нет даже дебютного трейлера. Это, как и первая часть, преемник популярной некогда игры Mutant League Football от EA. По геймплею проект близок к американскому футболу, но в качестве игроков выступают различные существа.

В Mutant Football League 2 больше мутантов, больше игровых режимов, улучшенные визуальные эффекты и в целом массу улучшений, в сравнении с первой частью. Ниже можно видеть несколько скриншотов, которые представили вместе с анонсом проекта.




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По материалам: newxboxone

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