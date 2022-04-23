Брухунова и Петросян вместе с сыном освятили куличи и яйца перед Пасхой
Вчера, 22:35
Жена юморист Петросяна, Татьяна Брухунова поделилась семейными кадрами после посещения храма, где они освятили пасхальную снедь. Евгений Петросян является одним их самых известных юмористов. Народный артист долгое время был в браке с Еленой Степаненко, но в 2018 году они развелись. Вскоре он снова тайно женился. Его пятой женой стала помощница Татьяна Брухунова. Первое время они скрывали свой роман, но потом объявили, что у них растет сын. Малыша они назвали Ваганом. Теперь Татьяна делится кадрами, на которых то демонстрирует свои образы, то рассказывает, какие театры посещает. Все чаще она радует поклонников кадрами с наследником. А вот 23 апреля они решили все вместе появиться на публике. Петросян с женой и сыном отправился в церковь, чтобы освятить куличи и яйца накануне Пасхи.
Евгений Петросян с сыном Ваганом Брухунова запечатлела малыша, который был в пальто в клетку, шапке цвет апельсина и джинсах. Он держал в руках корзинку с куличами. А вот сама жена артиста была в пальто цвета шоколада и с шелковым платком на шее.
Татьяна Брухунова с сыном Ваганом «Сходили в храм всей семьей. Освятили куличи. ✨ Самый тёплый семейный праздник в году. 🙏🏻», — поделилась она.
Ваган Петросян Поклонники восхитились дружной семьей. Многие восхитились тем, как выглядит малыш Ваган. «Боже какой маленький модник Вагаша, мое восхищение🔥🔥🔥», «Славный мальчик! Счастья и радости Вашей семье! 😍Со светлым праздником Пасхи Вашу красивую семью! 🔥🙌❤️», «Татьяна, какой классный малыш!!! Породистый... 👍👍👍», «Какой хорошенький 😍», «Как приятно видеть такие семьи», — прокомментировали кадры пользователи Сети.
По материалам: z-aya