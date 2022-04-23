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Брухунова и Петросян вместе с сыном освятили куличи и яйца перед Пасхой

Брухунова и Петросян вместе с сыном освятили куличи и яйца перед Пасхой
Жена юморист Петросяна, Татьяна Брухунова поделилась семейными кадрами после посещения храма, где они освятили пасхальную снедь. Евгений Петросян является одним их самых известных юмористов. Народный артист долгое время был в браке с Еленой Степаненко, но в 2018 году они развелись. Вскоре он снова тайно женился. Его пятой женой стала помощница Татьяна Брухунова. Первое время они скрывали свой роман, но потом объявили, что у них растет сын. Малыша они назвали Ваганом. Теперь Татьяна делится кадрами, на которых то демонстрирует свои образы, то рассказывает, какие театры посещает. Все чаще она радует поклонников кадрами с наследником. А вот 23 апреля они решили все вместе появиться на публике. Петросян с женой и сыном отправился в церковь, чтобы освятить куличи и яйца накануне Пасхи.
Евгений Петросян с сыном Ваганом Брухунова запечатлела малыша, который был в пальто в клетку, шапке цвет апельсина и джинсах. Он держал в руках корзинку с куличами. А вот сама жена артиста была в пальто цвета шоколада и с шелковым платком на шее.
Татьяна Брухунова с сыном Ваганом «Сходили в храм всей семьей. Освятили куличи. ✨ Самый тёплый семейный праздник в году. 🙏🏻», — поделилась она.
Ваган Петросян Поклонники восхитились дружной семьей. Многие восхитились тем, как выглядит малыш Ваган. «Боже какой маленький модник Вагаша, мое восхищение🔥🔥🔥», «Славный мальчик! Счастья и радости Вашей семье! 😍Со светлым праздником Пасхи Вашу красивую семью! 🔥🙌❤️», «Татьяна, какой классный малыш!!! Породистый... 👍👍👍», «Какой хорошенький 😍», «Как приятно видеть такие семьи», — прокомментировали кадры пользователи Сети.
# Шоу-бизнес
По материалам: z-aya

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