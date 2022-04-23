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Дана Борисова шокировала своей фигурой после липосакции

Дана Борисова шокировала своей фигурой после липосакции
 45-летняя ведущая Дана Борисова продемонстрировала свое тело. Телеведущая без стеснения продемонстрировала, как выглядит ее тело после хирургического вмешательства. Телеведущая рассказала, что с ней происходит. Звезда «Армейского магазина» давно ведет борьбу за стройность. Дана перепробовала множество способов, но теперь предпочитает радикальные меры. Она сделала липосакцию и не стала скрывать подробности от поклонников. Теледива без стеснения демонстрировала гематомы после такого вмешательства и рассказывала, как идет процесс восстановления. На этот раз звезда снялась в корсете. Артистка показала, как выглядит ее тело на 10-й день после операции.
Дана Борисова после липосакции «Синяки пока есть, но исчезают практически на глазах. Сплю пока плохо, но не из-за изводящих болей, а скорее из-за того , что лежать надо в строго фиксированной позе», — призналась Дана. Помимо этого, неприятности ей доставляют отеки. После липосакции Борисова прибавила в весе четыре с половиной килограмма. «Это ужасная для меня цифра», -заверила теледива. Однако она борется и с такими последствиями. «Думаю сделать на выходных свои любимые фото в бикини», — резюмировала Дана.
# Шоу-бизнес
По материалам: z-aya

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