День 23 апреля в истории

00:22 Автор: Ирина Макеева

Всемирный день книги и авторского права.

Установлен на Генеральной конференции ЮНЕСКО в 1995 году. Идея учреждения праздника принадлежала Международной ассоциации книгоиздателей. Дата выбрана не случайно - в этот день родились такие известные писатели, как Морис Дрюон, Хальдоур Лакснесс и Мануэль Мехиа Вальехо. Также в этот день в 1616 году ушли из жизни Мигель де Сервантес, Уильям Шекспир и Инка Гарсиласо де ла Вега.

Первый раз Всемирный день книги и авторского права отмечался в 1996 году.

Каждый год ЮНЕСКО и другие международные организации, которые представляют издателей, книготорговцев и библиотеки, выбирают Всемирную книжную столицу мира. В этом году ею стала Гвадалахара (Мексика).

День английского языка.

Установлен в 2010 году Департаментом обществен­ной информации ООН. Датой празднования стал день рождения знаменитого драматурга и писателя Уильяма Шекспира.

Сегодня английский считается «мировым языком». Он является официальным в 54 странах мира: в Великобритании, США, Австралии, Ирландии (наряду с ирландским), Канаде (наряду с французским), Мальты (вместе с мальтийским), Новой Зеландии (наряду с маори и жестовым) и др. Используется в качестве официального в некоторых государствах Азии и Африки.

Английский язык — один из шести официальных языков ООН наравне с русским, арабским, испанским, китайским и французским.

День испанского языка.

Памятная дата ООН, установленная по инициативе Департамента общественной информации ООН в 2010 году.

Испанский язык — третий по распространённости (после китайского и хинди) язык в мире. На нем, по разным оценкам, говорят от 450 до 500 миллионов жителей Земли.

Испанский язык является одним из шести офици­альных языков ООН наравне с русским, английским, араб­ским, китайским и французским.

20 лет назад (2002) указом Президента РФ был создан Кон­церн противовоздушной обороны «Алмаз-Антей».

Он об­разован путем слияния Концерна «Антей», НПО «Алмаз» и ряда оборонных предприятий, конструкторских бюро и научно-исследовательских институтов, которые занимались разработкой и производством зенитных ракетных комплексов, средств радиолокационной разведки и автоматизированных систем управления.

«Алмаз-Антей» — первый крупный холдинг, созданный в рамках Федеральной целевой программы «Реформирование и развитие оборонно-промышленного комплекса (2002-2006 годы)».

В феврале 2015 года указом Президент РФ Владимира Путина Концерн ПВО «Алмаз — Антей» переименован в Концерн воздушно-космической обороны «Алмаз — Антей».

В настоящее время концерн является ведущим разработчиком и производителем зенитно-ракетных и радиолокационных систем противовоздушной и противоракетной обороны.

37 лет назад (1985) открылся Апрельский пленум ЦК КПСС.

Новый Генеральный секретарь ЦК КПСС Михаил Горбачев выступил на пленуме с программным докладом «О созыве очередного 27-го съезда КПСС и задачах, связанных с его подготовкой и проведением», в котором был провозглашен курс на перестройку и ускорение. Он предполагал модернизацию советской системы, внесение структурных и организационных изменений в хозяйственные, социальные, политические и идеологические механизмы страны.

55 лет назад (1967) с космодрома Байконур (ныне Казах­стан) запущен первый космический корабль серии «Союз».

Корабль был разработан в ОКБ-1 (ныне РКК «Энергия» им. С.П. Королева). Он предназначался для отработки операций маневрирования и стыковки на околоземной орбите. В ноябре 1966 года с космодрома Байконур был запущен первый экспериментальный корабль «Союз» с манекеном на борту. Полёт прошел удачно.

23 апреля 1967 года состоялся первый пилотируемый запуск корабля. Во время полёта планировалось осуществить стыковку с за­пускаемым вслед за ним кораблем «Союз‑2». Однако произошел ряд нештатных ситуаций. Было принято решение отменить запуск второго корабля и досрочно провести спуск с орбиты «Союза-1». 24 апреля из-за отказа парашютных систем при спуске полет окончился катастрофой. Космонавт Владимир Комаров, который пилотировал «Союз-1», трагически погиб.

57 лет назад (1965) был запущен первый советский спутник связи «Молния-1».

Работы по созданию спутника велись с 1961 года. Главным конструктором проектов космических систем связи «Молния-1», а также ряда последующих был заместитель генерального директора по науке Московского НИИ радиосвязи Мурад Капланов.

«Молния-1» была предназначена для создания экспериментальной линии дальней радиосвязи между Москвой и Владивостоком. Благодаря работе этого спутника жители Дальнего Востока впервые имели возможность в реальном времени смотреть первомайский парад 1965 года, который проходил в Москве.

58 лет назад (1964) открылся московский Театр на Таганке.

Он был создан Юрием Любимовым на основе труппы Московского театра драмы и комедии. В актерский коллектив вошли выпускники курса режиссера из Щукинского театрального училища и актеры Владимир Высоцкий, Валерий Золотухин, Леонид Филатов, Вениамин Смехов и другие.

Открылся новый театр спектаклем, поставленным по пьесе Бертольда Брехта «Добрый человек из Сезуана».

58 лет назад (1964) была основана фирма граммофонных пластинок «Мелодия» (ныне ФГУП «Фирма «Мелодия»).

Она была создана на базе Всесоюзной студии грамзаписи и периферийных студий, заводов по производству грампластинок, Домов грампластинок в Москве, Ленинграде и других городах.

В советское время предприятия «Мелодии» выпускали до 1,2 тысячи грампластинок общим тиражом свыше 130 миллионов экземпляров, а также около 60 миллионов гибких грампластинок для журналов «Кругозор», «Колобок» и других. Вплоть до распада СССР «Фирма Мелодия» была единственной звукозаписывающей компанией в стране.

За полвека в архиве компании накопилось свыше 60 тысяч уникальных звукозаписей и более 230 тысяч носителей звукозаписей.

71 год назад (1951) был учрежден Олимпийский комитет СССР.

Первый национальный олимпийский комитет в нашей стране появился в 1911 году. Спортсмены дореволюционной России приняли участие в Олимпийских играх 1908 и 1912 годов и завоевали 1 золотую, 2 серебряные и 2 бронзовые медали. После 1917 года Олимпийский комитет, как и ряд других организаций, был объявлен буржуазным и упразднен.

Несмотря на серьёзные достижения советских спортсменов, в том числе и на международной арене, СССР долгое время не участвовал в Олимпийском движении.

После Великой Отечественной войны Советский Союз активно включился в мировое спортивное движение. В 1946 году членами международных спортивных федераций стали Всесоюзные секции по футболу и тяжелой атлетике. Однако, из-за отсутствия в стране национального олимпийского комитета, советские спортсмены не имели возможности участвовать в Олимпийских Играх.

После долгих обсуждений 23 апреля 1951 года был учреждён Олимпийский комитет СССР. Его возглавил Константин Андрианов.

Летом 1952 года спортсмены из Советского Союза впервые приняли участие в Олимпийских играх, которые прошли в Хельсинки (Финляндия). Команда СССР в составе 295 спортсменов заняла 2-е место в общекомандном зачёте, завоевав 22 золотые медали.

После распада СССР Олимпийский комитет СССР прекратил существование своё существование. Его правопреемником стал Олимпийский комитет России.

114 лет назад (1908) в Москве началось одно из самых больших наводнений в истории города.

Наводнения в Москве происходили неоднократно. Самое первое документально зафиксированное подтопление города датировано 1496 годом.

Одно из самых крупных наводнений случилось в Москве в апреле 1908 года. Из-за снежной и затянувшейся зимы, резкого потепления и начавшихся дождей уровень Москвы-реки поднялся на 8,9 метров. В Венецию превратились Неглинка, Кузнецкий мост, Самотёка, Зарядье, Зацепа, Хамовники, Дорогомилово и Лужники. Москва-река и Водоотводный канал слились в одно русло, ширина которого составляла 1,5 километра. Было затоплено около 16 квадратных километров (почти 1/5 города). Вода у стен Кремля доходила до 2,2 метра от уровня мостовой. Чудом не пострадала Третьяковская галерея. Вокруг неё предусмотрительно была сооружена специальная кирпичная стена.

Вот как описывает это бедствие очевидец: «Из воды еле виднелись фонарные столбы, а во многих местах деревянные перила были сломлены напором воды. С переулками сообщались с помощью лодок, но это было чрезвычайно опасно, так как лодки уносило по течению. А по реке неслись огромные бревна, стога сена, дрова, какие-то большие кадки, части крестьянских построек и целые избы».

Город находился под натиском стихии пять дней. От наводнения пострадали около 200 тысяч человек. Было разрушено и повреждено более 25 тысяч построек. Городские власти для восстановления города и возмещения ущерба организовали сбор пожертвований. За короткий срок было собрано около миллиона рублей.

После того, как Москва-река вошла в свои берега, на многих постройках появились отметки уровня воды при наводнении. До нашего времени сохранилась только две: одна — на доме на Якиманской набережной, а вторая — на здании ГЭС №1.

186 лет назад (1836) в Петербурге вышел первый номер литературного и общественно-политического журнала «Современник».

Он был основан Александром Сергеевичем Пушкиным. В первом номере были напечатаны произведения поэта, а также стихи Василия Жуковского, Петра Вяземского, Фёдора Тютчева и других.

Журнал, выходивший четыре раза в год, издавался в тяжелых цензурных условиях: были запрещены статья Пушкина «Александр Радищев», стихотворение Тютчева «Два демона ему служили…», некоторые произведения печатались с искажениями или урезанными.

После гибели Пушкина «Современник» издавался в пользу его семьи группой друзей во главе с Василием Жуковским. Позднее журнал несколько раз переходил от одного издателя к другому. Регулярность его выхода часто нарушалась: в 1841 году вышло пять томов, в 1842 — три тома, в 1845 — четыре тома.

В 1866 году, после покушения на императора Александра II, журнал был закрыт.

102 года назад (1920) было организовано Великое национальное собрание Турции.

Парламент Турции был создан в ходе греко-турецкой войны для принятия конституции страны. Инициатором его создание стал лидер национально-освободительного движения генерал Мустафа Кемаль.

Великое национальное собрание Турции, состоит из 600 депутатов, избираемых на 5 лет всеобщим прямым голосованием по системе пропорционального представительства.

674 года назад (1348) английский король Эдуард III основал Благороднейший орден Подвязки.

Это высший рыцарский орден Великобритании и один из старейших орденов в мире. Его символом является лента из темно-синего бархата с вытканной золотом каймой и золотой надписью — «Да стыдится тот, кто подумает об этом дурно». Мужчины носят ленту ниже левого колена и прикрепляют золотой пряжкой, женщины — на левой руке.

В соответствии с уставом, рыцарей ордена Подвязки не может быть больше 24 человек, помимо монарха Великобритании, принца Уэльского, членов королевской семьи и иностранных монархов.

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