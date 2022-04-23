Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Для пунктов пропуска на границе разработают стандарт

Для пунктов пропуска на границе разработают стандарт

Тема: Постановления правительства


02:07  Автор: Юлия Сапрыгина



Введены новые требования к строительству, реконструкции, оборудованию и техническому оснащению зданий, помещений и сооружений, необходимых для организации пограничного, таможенного и иных видов контроля в пунктах пропуска через государственную границу России. Такое постановление Правительства от 14 апреля 2022 года № 654 вступает в силу 23 апреля.

Согласно документу, утверждать перспективные модели автомобильного, морского, ж/д и воздушного пунктов пропуска, которые должны использоваться в качестве стандарта при строительстве, реконструкции, оборудовании и техническом оснащении таких зданий, будет Минтранс.

Также отмечается, что ведомство должно согласовывать перспективные модели пунктов пропуска с Минсельхозом России, ФСБ России, ФТС России и Роспотребнадзором.

Ранее «Парламентская газета» сообщала, что сейчас на границе России установлены 385 пунктов пропуска. При этом примерно каждый пятый такой объект в 2021 году не функционировал.

Законы, вступающие в силу с 23 апреля


Такая ситуация сложилась из-за недостаточного финансирования пограничных объектов. Причём дефицит средств на ремонт пунктов пропуска наблюдается с 2019 года.


Также читайте о том, какие законы вступают в силу в апреле.



#международные отношения #транспорт


210
# Экономика / Главные новости
По материалам: pnp.ru

Последние новости

Максим Галкин заявил, что все потерял в России
Максим Галкин заявил, что все потерял в России
Евгений Плющенко показал старшего сына, который вырос его копией
Евгений Плющенко показал старшего сына, который вырос его копией
В новой Saints Row будет детальная кастомизация персонажей, автомобилей, оружия — новый трейлер
В новой Saints Row будет детальная кастомизация персонажей,
Лунный день сегодня 23 апреля 2022 года
Лунный день сегодня 23 апреля 2022 года
Сергей Зверев признался, что носил поддельные вещи
Сергей Зверев признался, что носил поддельные вещи
Яна Рудковская призналась, как себя чувствует прооперированный Дима Билан
Яна Рудковская призналась, как себя чувствует прооперированный Дима
В Rainbow Six Siege появилась первая за 3 года полностью новая карта
В Rainbow Six Siege появилась первая за 3 года полностью новая карта
Создатели Senua’s Saga: Hellblade II показали новый скриншот с локацией из игры
Создатели Senua’s Saga: Hellblade II показали новый скриншот с
Тина Канделаки высказалась о том, что ждет российский спорт в новых реалиях
Тина Канделаки высказалась о том, что ждет российский спорт в новых
Юлия Высоцкая поразила новым имиджем
Юлия Высоцкая поразила новым имиджем
Сергей Лазарев рассказал о своей принцессе
Сергей Лазарев рассказал о своей принцессе
Помолодевший Максим Галкин сообщил, что у него полный аншлаг в Израиле
Помолодевший Максим Галкин сообщил, что у него полный аншлаг в Израиле

Топ на сегодня

Максим Галкин пользуется популярностью в Израиле
Максим Галкин пользуется популярностью в Израиле
Пугачевой и Галкину сделали предложение в Израиле
Пугачевой и Галкину сделали предложение в Израиле
Дарья Мороз появилась на светском мероприятии в новом имидже
Дарья Мороз появилась на светском мероприятии в новом имидже
Отар Кушанашвили прошелся по Лере Кудрявцевой
Отар Кушанашвили прошелся по Лере Кудрявцевой
Мотивирующие цитаты для Стрельцов
Мотивирующие цитаты для Стрельцов

Еще по теме

Состав проверяющей пункты пропуска через границу комиссии расширен
Изменились требования к оснащению пунктов пропуска через границу РФ
Пограничные пункты отремонтируют по строгим нормативам
Украина ввела биометрический контроль на всех пунктах пропуска с Россией