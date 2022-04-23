Для пунктов пропуска на границе разработают стандарт

Тема: Постановления правительства

02:07 Автор: Юлия Сапрыгина

Введены новые требования к строительству, реконструкции, оборудованию и техническому оснащению зданий, помещений и сооружений, необходимых для организации пограничного, таможенного и иных видов контроля в пунктах пропуска через государственную границу России. Такое постановление Правительства от 14 апреля 2022 года № 654 вступает в силу 23 апреля.

Согласно документу, утверждать перспективные модели автомобильного, морского, ж/д и воздушного пунктов пропуска, которые должны использоваться в качестве стандарта при строительстве, реконструкции, оборудовании и техническом оснащении таких зданий, будет Минтранс.

Также отмечается, что ведомство должно согласовывать перспективные модели пунктов пропуска с Минсельхозом России, ФСБ России, ФТС России и Роспотребнадзором.

Ранее «Парламентская газета» сообщала, что сейчас на границе России установлены 385 пунктов пропуска. При этом примерно каждый пятый такой объект в 2021 году не функционировал.

Законы, вступающие в силу с 23 апреля

Такая ситуация сложилась из-за недостаточного финансирования пограничных объектов. Причём дефицит средств на ремонт пунктов пропуска наблюдается с 2019 года.

Также читайте о том, какие законы вступают в силу в апреле.

#международные отношения #транспорт

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