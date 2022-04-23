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Дочка Григория Лепса сыграла свадьбу

Дочка Григория Лепса сыграла свадьбу
Старшая дочь певца Григория Лепса, Инга вышла замуж. Девушка вышла замуж за режиссера Михаила Плутахина. В социальных сетях Инга поделилась первым свадебным снимком. Звездная наследница принимает поздравления от друзей и поклонников. Инга впервые связала себя узами брака. Наследница артиста долго шла к личному счастью, но сначала девушка занималась учебой, потом строила карьеру. Дочь певца так и мечтала бы о большой сцене, если бы не встреча с актером и режиссером Михаилом Плутахиным, которая изменила ее жизнь.
Инга с мужем «Мы познакомились на съемках фильма, — рассказывала невеста— И с папой, и с другими членами семьи Мишу я уже познакомила, все прошло хорошо, все довольны». Сегодня пара сыграла скромную свадьбу, которая прошла в семейном кругу. В личном блоге 37-летняя Инга опубликовала фото, на котором позирует с букетом фиолетово-белых цветов.
# Шоу-бизнес
По материалам: z-aya

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