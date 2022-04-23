Дорожная карта Halo Infinite: 2 и 3 сезон, кооперативная кампания

Вадим Карасев





Студия 343 Industries представила дорожную карту Halo Infinite на 2022 год. Наиболее интересные детали из нее:

Сезон 2 стартует 3 мая и продлится до 7 ноября. Ранее уже говорилось, что игроков в рамках сезона ждут новые карты (уже известно про 2), новые режимы (уже известно про 4), новый боевой пропуск и события.В конце августа добавят кооперативную кампанию по сети. Совместную кампанию с разделенным экраном планируют запустить во время 3 сезона, сроки могут сдвинуться.Сезон 3 стартует 8 ноября. Игроки получат боевой пропуск, новые карты, новые режимы и новые события, в том числе сюжетные. Также будут добавлены новые элементы песочницы, начнется открытая бета-версия Forge.



