Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Дорожная карта Halo Infinite: 2 и 3 сезон, кооперативная кампания

Дорожная карта Halo Infinite: 2 и 3 сезон, кооперативная кампания


Студия 343 Industries представила дорожную карту Halo Infinite на 2022 год. Наиболее интересные детали из нее:



Halo Infinite мультиплеер. Сезон 2 стартует 3 мая и продлится до 7 ноября. Ранее уже говорилось, что игроков в рамках сезона ждут новые карты (уже известно про 2), новые режимы (уже известно про 4), новый боевой пропуск и события.



Halo Infinite кампания. В конце августа добавят кооперативную кампанию по сети. Совместную кампанию с разделенным экраном планируют запустить во время 3 сезона, сроки могут сдвинуться.



Halo Infinite мультиплеер. Сезон 3 стартует 8 ноября. Игроки получат боевой пропуск, новые карты, новые режимы и новые события, в том числе сюжетные.  Также будут добавлены новые элементы песочницы, начнется открытая бета-версия Forge.


# Актуальные новости
По материалам: newxboxone

Последние новости

Утечка: из новой Need for Speed в сети появились скриншоты карты и интерфейса
Утечка: из новой Need for Speed в сети появились скриншоты карты и
Дорожная карта Halo Infinite: 2 и 3 сезон, кооперативная кампания
Дорожная карта Halo Infinite: 2 и 3 сезон, кооперативная кампания
Камила Валиева рассказала о своих ощущениях после Олимпиады
Камила Валиева рассказала о своих ощущениях после Олимпиады
Сергей Астахов рассказал о личной жизни
Сергей Астахов рассказал о личной жизни
Напоминаем: скоро эти 4 игры удалят из подписки Game Pass
Напоминаем: скоро эти 4 игры удалят из подписки Game Pass
Иосиф Пригожин рассказал о швейцарском гражданстве
Иосиф Пригожин рассказал о швейцарском гражданстве
Жена Моргенштерна рассказала о его алкоголизме
Жена Моргенштерна рассказала о его алкоголизме
Иван Ургант оказался владельцем весьма прибыльного бизнеса в Москве
Иван Ургант оказался владельцем весьма прибыльного бизнеса в Москве
Юлия Ауг после скандальных заявлений сменила фамилию
Юлия Ауг после скандальных заявлений сменила фамилию
6 способов найти общий язык и подружиться с Козерогом
6 способов найти общий язык и подружиться с Козерогом
Польза чистой воды: почему вредна вода из-под крана и чем ее заменить
Польза чистой воды: почему вредна вода из-под крана и чем ее заменить
Наргиз Закирова сбежала из России
Наргиз Закирова сбежала из России

Топ на сегодня

"Мы разворачиваемся в сторону Востока". Владелица KM20 Ольга Карпуть рассказала Spletnik, что остается в России и будет развивать бизнес
"Мы разворачиваемся в сторону Востока". Владелица KM20
Dress Code. В Москве прошел "черный" показ Viva Vox. Среди гостей — Ксения Соловьева, Мария Миногарова, Елена Крыгина
Dress Code. В Москве прошел "черный" показ Viva Vox. Среди
Сергей Лазарев рассказал о своей принцессе
Сергей Лазарев рассказал о своей принцессе
В Барнауле 19–22 апреля прошел краевой конкурс «Учитель года Алтая – 2022»
В Барнауле 19–22 апреля прошел краевой конкурс «Учитель года Алтая –
Тина Кунаки и Венсан Кассель проводят время в Венеции
Тина Кунаки и Венсан Кассель проводят время в Венеции

Еще по теме

Второй сезон Halo Infinite официально представили — он стартует 3 мая
343 Industries представили карты второго сезона Halo Infinite
В Halo Infinite скоро стартует событие в стиле киберпанка — Cyber Showdown
Студия 343 Industries рассказала детали о боевом пропуске в Halo Infinite