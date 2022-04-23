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Евгений Плющенко показал старшего сына, который вырос его копией

Евгений Плющенко показал старшего сына, который вырос его копией
Фигурист Евгений Плющенко поделился редким фото с сыном от первого брака, 15-летним Егором. Прославленный фигурист Евгений Плющенко — отец троих сыновей. Два младших наследника Плющенко Саша и Арсений появились на свет во втором браке спортсмена с продюсером Яной Рудковской. А старшего сына Егора Евгению Плющенко родила первая супруга Мария Ермак. Некоторое время после развода Мария была так обижена на бывшего мужа, что не давала отцу видеться с сыном. Но через какое-то время Евгений Плющенко сумел разрешить противоречия с бывшей женой. Он часто общается с Егором и принимает участие в его воспитании. В микроблоге он поделился совместным снимком с повзрослевшим сыном, которому в июне этого года исполнится 16 лет.
Евгений Плющенко с сыном Егором «С моим старшим сыном Егором!» — подписал снимок Евгений Плющенко. Подписчики олимпийского чемпиона по фигурному катанию в один голос заявили, что подросток — копия своего знаменитого папы Евгения Плющенко. «Очень очень очень похожи🔥», «Похожи очень! Успехов и удачи старшему Плющенко! 🤗🙏», «Евгений, как вы так стараетесь, что дети ваши, копии вы👏👍😉», «Одно лицо 😮», «Сын полная копия папы❤️», - написали пользователи.
# Шоу-бизнес
По материалам: z-aya

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