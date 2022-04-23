Иосиф Пригожин рассказал о швейцарском гражданстве

Продюсер Иосиф Пригожин с женой владеет зарубежной недвижимостью. Уже много лет в Швейцарии живет средний сын певицы Валерии, Артемий. Именно в этой европейской стране он получил образование, занялся бизнесом и устроил личную жизнь. Выяснилось, что и сама Валерия вместе с Иосифом Пригожиным могли бы стать гражданами Швейцарии, однако до сих пор этого не сделали. Хотя дачей на берегу Женевского озера обзавелись достаточно давно, более 20 лет назад.Иосиф Пригожин с женой - фото из архива z-aya.ru - ««Instagram» запрещённая организация на территории РФ» «Вот почему мы с Лерой до сих пор не сделали себе гражданство Швейцарии, где на берегу Женевского озера у нас уже 20 лет имеется дача, я не понимаю. Я просто не думал об этом», — цитирует Пригожина «Экспресс газета». По словам продюсера, чтобы рассчитывать на швейцарское гражданство, в стране нужно находиться как минимум 180 дней в году. Ни он, ни Валерия не могут себе такого позволить.