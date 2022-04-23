Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Иосиф Пригожин рассказал о швейцарском гражданстве

Иосиф Пригожин рассказал о швейцарском гражданстве
Продюсер Иосиф Пригожин с женой владеет зарубежной недвижимостью. Уже много лет в Швейцарии живет средний сын певицы Валерии, Артемий. Именно в этой европейской стране он получил образование, занялся бизнесом и устроил личную жизнь. Выяснилось, что и сама Валерия вместе с Иосифом Пригожиным могли бы стать гражданами Швейцарии, однако до сих пор этого не сделали. Хотя дачей на берегу Женевского озера обзавелись достаточно давно, более 20 лет назад.
Иосиф Пригожин с женой - фото из архива z-aya.ru - ««Instagram» запрещённая организация на территории РФ» «Вот почему мы с Лерой до сих пор не сделали себе гражданство Швейцарии, где на берегу Женевского озера у нас уже 20 лет имеется дача, я не понимаю. Я просто не думал об этом», — цитирует Пригожина «Экспресс газета». По словам продюсера, чтобы рассчитывать на швейцарское гражданство, в стране нужно находиться как минимум 180 дней в году. Ни он, ни Валерия не могут себе такого позволить.
# Шоу-бизнес
По материалам: z-aya

Последние новости

Напоминаем: скоро эти 4 игры удалят из подписки Game Pass
Напоминаем: скоро эти 4 игры удалят из подписки Game Pass
Иосиф Пригожин рассказал о швейцарском гражданстве
Иосиф Пригожин рассказал о швейцарском гражданстве
Жена Моргенштерна рассказала о его алкоголизме
Жена Моргенштерна рассказала о его алкоголизме
Иван Ургант оказался владельцем весьма прибыльного бизнеса в Москве
Иван Ургант оказался владельцем весьма прибыльного бизнеса в Москве
Юлия Ауг после скандальных заявлений сменила фамилию
Юлия Ауг после скандальных заявлений сменила фамилию
6 способов найти общий язык и подружиться с Козерогом
6 способов найти общий язык и подружиться с Козерогом
Польза чистой воды: почему вредна вода из-под крана и чем ее заменить
Польза чистой воды: почему вредна вода из-под крана и чем ее заменить
Наргиз Закирова сбежала из России
Наргиз Закирова сбежала из России
Наталья Подольская показала заразительный смех сына (видео)
Наталья Подольская показала заразительный смех сына (видео)
Максим Галкин заявил, что все потерял в России
Максим Галкин заявил, что все потерял в России
Евгений Плющенко показал старшего сына, который вырос его копией
Евгений Плющенко показал старшего сына, который вырос его копией
В новой Saints Row будет детальная кастомизация персонажей, автомобилей, оружия — новый трейлер
В новой Saints Row будет детальная кастомизация персонажей,

Топ на сегодня

"Мы разворачиваемся в сторону Востока". Владелица KM20 Ольга Карпуть рассказала Spletnik, что остается в России и будет развивать бизнес
"Мы разворачиваемся в сторону Востока". Владелица KM20
Ubisoft отключает серверы сразу 10 игр с Xbox 360, в том числе игр по совместимости
Ubisoft отключает серверы сразу 10 игр с Xbox 360, в том числе игр по
Филипп Киркоров рассказал о цирке с Аллой Пугачевой
Филипп Киркоров рассказал о цирке с Аллой Пугачевой
Криштиану Роналду опубликовал первое фото с новорожденной дочерью
Криштиану Роналду опубликовал первое фото с новорожденной дочерью
Лера Кудрявцева впала в депрессию из-за сложившейся ситуации
Лера Кудрявцева впала в депрессию из-за сложившейся ситуации

Еще по теме

Валерия и Иосиф Пригожин решили продать дом в Швейцарии
Иосиф Пригожин прошелся по известному продюсеру
Иосиф Пригожин высказался о запрете въезда в Латвию артистам
Иосиф Пригожин вместе с Валерией улетели в Израиль