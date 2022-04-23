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Иван Ургант оказался владельцем весьма прибыльного бизнеса в Москве

Иван Ургант оказался владельцем весьма прибыльного бизнеса в Москве
Телеведущий Иван Ургант, как выяснилось, является соучредителем агентства по продаже элитной недвижимости EVANS. Иван Ургант всегда был одним из самых дружелюбных и откровенных представителей российского шоу-бизнеса и охотно общался с поклонниками. Но за последние два месяца Ургант стал гораздо реже выходить на связь, и создалось впечатление, что он уехал из страны. Телеведущий действительно ненадолго покидал Россию. Иван уладил пару дел в Израиле и вернулся в столицу, что не афишировал. Оказалось, всего за несколько недель пребывания в Москве Ургант успел избавиться от части своего имущества. Он продал апартаменты в «Москва-Сити», а затем — особняк и участок земли в Подмосковье. Этот дом Иван купил в 2018 году за 7 млн долларов. Площадь объекта — более тысячи квадратных метров. Перед тем, как въехать в этот дом, в нем нужно было сделать ремонт, но в итоге Ургант отказался от этой идеи. При подготовке к работам выяснилось: в особняке есть проблема с плесенью. Жить в нем может быть опасно для здоровья. Учитывая, что у Ивана Урганта есть и другая недвижимость, держаться за этот коттедж он не стал и решил его продать.
Иван Ургант Дом тяготил ведущего, поэтому он решил избавиться от него как можно скорее: даже выставил на продажу ниже рыночной стоимости. Эксперт по недвижимости, риэлтор Олег Бендриков рассказал Woman.ru, что стоимость выставленного на продажу особняка в «Горках-10» оказалась очень выгодной — 150 млн рублей. В идеальных условиях Ургант мог запросить за него все 280. Но, как выяснилось, плесень было не единственной причиной скинуть цену. Ивану Урганту просто нет никакой нужны гнаться за десятком-другим миллионов. Главное — быстро продать и закрыть вопрос.  Выяснилось: телевидение — не единственный источник дохода Ивана. Неплохую прибыль ему приносить агентство элитной недвижимости, соучредителем которого он является.
Иван Ургант в рекламе своего агентства элитной недвижимости EVANS «Скорее всего особняк и апартаменты, которые продавал Ургант — это действительно его жилье. Но для него не последнее. У него много объектов недвижимости, и поэтому он может продавать ниже рынка. 30 миллионов там, 30 здесь, — это не тот человек, кто считается с такими суммами. У Ивана уже несколько лет в Москве работает свое агентство элитной недвижимости EVANS. Он в учредителях. Этот бизнес приходит хороший доход, плюс работа в данной нише всегда приносит свои дивиденды для хорошего профессионала. Как в виде денег, так и в виде объектов, купленных по очень сладкой цене. Скорее всего, дом с плесенью был из последних», — рассказал Woman.ru специалист по работе с недвижимостью в Москве.
Иван Ургант и Ирена Понарошку Поклонники телеведущего решили, что он распродает имущество, чтобы переехать в Израиль, поскольку  имеет гражданство этой страны. Но все эти теории недавно опровергла Ирена Понарошку, опубликовав в своих социальных сетях фото с телеведущим и написала: «Иван Андреевич, а почему вы не скажете всем, что вы в Москве, что не продаете никакую недвижимость, никуда не эмигрируете, что уезжали всего на несколько дней по семейным делам? Потому что, Ирена, оправдываться — это унизительно: кому надо, тот все понимает».
# Шоу-бизнес
По материалам: z-aya

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