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Яна Рудковская призналась, как себя чувствует прооперированный Дима Билан

Яна Рудковская призналась, как себя чувствует прооперированный Дима Билан
Продюсер Яна Рудковская рассказала о состоянии артиста. Дима Билан за последний месяц перенес сразу несколько операций. Помощь певцу потребовалась из-за хронических проблем с пищеварительной системой. Он решил не делиться с публикой медицинскими подробностями своего недуга, но сообщил, что потратит несколько недель на восстановление. Сегодня продюсер звезды Яна Рудковская выступила с комментарием о состоянии Билана. Она рассказала, что он идёт на поправку и уже рвется работать. При этом исполнитель до сих пор находится под наблюдением лечащего врача и нуждается в осмотрах и процедурах.
Дима Билан - фото из архива z-aya.ru - ««Instagram» запрещённая организация на территории РФ» «Он находится еще в больнице, но уже приезжает домой – фактически находится на амбулаторном лечении. Пока врачи не рекомендуют ему много тусоваться. Дима же рвется в бой и говорит, что уже в конце апреля будет в строю – у него много сил», — поделилась Рудковская, цитирует Dni.ru. Кстати, сегодня Билан анонсировал предстоящий большой сольный концерт. 25 мая он выйдет на сцену Ледового Дворца в Санкт-Петербурге. «Программа будет насыщенной, а впечатления яркими», — обещает певец. Напомним, что недавно в больнице оказалась еще одна российская звезда Рената Литвинова. Она лично сообщила о том, что попала во французскую клинику из-за внезапных проблем со здоровьем. В Париж артистка уехала около месяца назад, сорвав при этом гастроли МХТ имени Чехова.
# Шоу-бизнес
По материалам: z-aya

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